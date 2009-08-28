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Politika

Rahatsızlanan Cemil Çiçek, hastanede!

Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Hastanesi'ne geldi.

28 Ağustos 2009 03:00

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, rahatsızlığı nedeniyle Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.

Sivil araçla hastaneye gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'in aracından güçlükle indiği ve aksayarak hastaneye girdiği görüldü. Bakan Çiçek'in menisküs rahatsızlığı nedeniyle hastaneye geldiği öğrenildi.

Cemil Çiçek'e adale rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede “dizlik ve ilaç tedavisi” verildi.

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ortopedi Uzmanı Doç. Dr. Metin Doğan, Çiçek'in, “diz bölgesindeki adalenin kemiğe yapıştığı noktada bir zorlama meydana gelmesi” sebebiyle hastanelerine geldiğini bildirdi.

Doğan, bu nedenle Çiçek'e dizini bükülmesini engellenmesi amacıyla “dizlik” verildiğini ve bir süre bununla birlikte ilaç tedavisi göreceğini kaydetti. Cemil Çiçek, kontrollerinin ardından hastaneden ayrıldı.



 

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