Rag’n’Bone Man, Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşacak

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BRIT ve Echo ödülleri sahibi ünlü İngiliz şarkıcı Rag\'n\'Bone Man (Rory Graham), Avrupa turnesi kapsamında Türkiye’de ilk kez konser verecek.

“Human” single’ı ile birçok ülkede ödül kazanan ve 5 hafta boyunca Avrupa Airplay ve 46 ülkenin iTunes listelerinde 1 numarada yer alan İngiliz şarkıcı Rag\'n\'Bone Man, 2018 yılında çıkacağı Avrupa turnesi “Grande Reserve Tour” kapsamında İstanbul’da sahne alacak. 20 Avrupa ülkesinde performans gösterecek sanatçı, 13 Mayıs 2018\'de Volkswagen Arena’da müzikseverlerle buluşacak.

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