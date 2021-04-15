Ragnar Kjartansson'un "Monday" isimli çalışması Türkiye'de ilk kez gösterilecek

Kendi Koleksiyonu, 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek SENKRON "Eş Zamanlı Video Sergileri" ve etkinlik programına "Kendi Koleksiyonu'ndan 1440 dakika" adlı sergiyle katılıyor. Sergide Türkiye'de ilk kez bu programda gösterilecek olan Ragnar Kjartansson'un "Figures in Landscape" serisinden "Monday" isimli tek kanallı çalışması yer alıyor.

Ragnar Kjartansson (İzlanda, 1976), çalışmalarında video enstalasyonu, performans, çizim ve resim gibi farklı disiplinleri bir arada kullanıyor. Yaşamını ve çalışmalarını Reykjavik'te (İzlanda) sürdüren sanatçı Barbican Centre, Metropolitan Müzesi, Broad, Reykjavic Art Museum, SF MOMA, New Museum, Palais de Tokyo, MACM gibi önemli müzelerde birçok solo sergi açtı. "Visitors" isimli işi, Guardian'ın listesinde "21. yüzyılın en iyi video performansı" unvanını aldı.

Sanatatak'ta yer alan habere göre Kjartansson'un 2018 yılında ürettiği "Figures in Landscape" serisi, yedi ayrı günü temsil eden 24 saatlik video serisinden oluşuyor. Arka planda tüm teknikler kullanarak hazırlanmış film setini andıran arketip orman, karla kaplı dağlar ve kumsal gibi manzaralar etrafında beyaz laboratuvar önlüğü giymiş insanların yürüyüşleri görülmekte. Kjartansson, bu el yapımı manzaralarla doğanın yüceliğinin romantik duruşunu bize sanatsal bir arka plan olarak sunarken, ön taraftaki önlüklü figürleri bize mantığın, bilimin ve insanoğlunun ilerleyişinin temsilcisi olarak betimlemekte.

Kjartansson, bu görüntüleri Doğu bloku ülkelerindeki graffitilere ya da Diego Rivera'nın duvar resimlerine benzetiyor, ancak 21. yüzyılda insanoğlu doğanın rasyonel efendisi değil onu yok etmeye niyetlenmiş bir varlık olduğunu bize hatırlatıyor. Beyaz önlüklü figürler doğa ile yüzleşirken dinlenmek ve dolaşmanın dışında aslında gelmeyecek olan kahramanca bir eylemi bekliyor.

İzleyiciler bu 24 saat süren işi zamanı işaretlemek veya kendilerini günün farklı zamanlarında konumlandırmak için kullanabilir.