Rafting merkezi Köprüçay’a balık ölümleri nedeniyle girmek yasaklandı

Türkiye’nin en önemli rafting merkezi Köprüçay’da 4 Haziran’dan bu yana bilinmeyen nedenle binlerce balık ölümü yaşandı. Berrak suyunun rengi çamur rengine dönüşen ırmakta yüzmek, balık tutmak, buradan tutulan balıkların satışı ve tüketimi yasaklandı.

Milliyet'te yer alan habere göre; balık ölümlerine, Antalya’nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırındaki Köprüçay’ın doğduğu Isparta’nın Sütçüler İlçesi’ne bağlı Darıbükü Köyü’nde inşa edilen barajın ve devamındaki 3 Hidroelektrik Enerji Santrali (HES) projesiyle ilgili inşaat çalışmalarının neden olduğu düşünülüyor.

Sütçüler’de Toroslar’dan doğup Akdeniz’e dökülen 183 kilometre uzunluğa sahip Köprüçay, Türkiye ve dünyanın en önemli rafting merkezlerinden biri. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Köprüçay, rafting dışında antik St. Paul Yolu da yerli ve yabancı doğa yürüyüş gruplarının da ilgisini görüyor.

Irmağa girmeyin, balıkları tüketmeyin

Manavgat Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yeşim Tıravoğlu Demirtaş, o bölgede bulunan siroz balıklarında ölüm olaylarının yaşandığını belirterek, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için balık ve su numunelerinin incelenmesi için Kepez Su Ürünleri Araştırma Merkezi’ne gönderildiğini söyledi. Demirtaş, ölüm nedenlerinin tek balık türünde görüldüğünü, bu nedenle balık hastalığı olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Bölgede ilgili birimler tarafından oluşturulan uzman ekiplerin araştırmaları sürerken; ırmak boyunca tüm yerleşim merkezlerinde de vatandaşlar hoparlör sistemiyle uyarıldı. Uyarılarda özellikle siroz balıklarının kesinlikle alınmaması ve tutulmaması gerektiği vurgulandı.

CHP'li vekilden TBMM'ye araştırma talebi

CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Serik ve Manavgat ilçeleri sınırlarından geçen ırmakta yaşanan balık ölümlerinin sebeplerinin araştırılması, ihmali bulunanların tespiti, doğal yaşamın korunması için Meclis araştırması talep etti. TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma talebinde Milletvekili Kara, Köprüçay’ın barındırdığı balık çeşitliliği ve etrafındaki bitki örtüsüyle eşsiz doğal güzelliklere sahip bir yaşam alanı olduğuna dikkat çekti.

Kara, tarımsal sulamanın yanı sıra, Türkiye’nin turizmdeki en önemli rafting merkezlerinin başında geldiğini belirtti. CHP'li vekil, 4 Haziran tarihinde başlayan balık ölümlerinin, vatandaşları ve bölgedeki turizm tesisleri işletmecilerini endişelendirdiğini ifade etti.

Yaşanan toplu balık ölümlerinin sebebinin araştırılması için su ve balıklardan alınan örneklerin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını belirten Kara, vatandaşların ırmağa girmemeleri konusunda yetkililer tarafından uyarıldığını ve uyarıcı tedbirler alındığını dile getirdi.

Kara, "Tarımsal sulama için kullanılan ırmak suyu yaşanan balık ölümleri nedeniyle üreticiyi de tedirgin etmektedir. Beşkonak Değirmenözü HES çalışmasıyla Beşkonak Sağırin mevkiinde yapılan yol çalışmasında kullanılan patlayıcıların balık ölümlerine yol açtığı, alınan numune sonuçlarının açıklanmama sebebinin de bu iddialar olduğu belirtilmektedir. Her ne sebeple olursa olsun yaşanan doğa katliamının sonuçları kamuoyuyla paylaşılmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır" dedi.

İmza kampanyası başlatıldı

Manavgat’a bağlı Beşkonak Köprüçayı’nda 4 Haziran’dan bugüne gerçekleşen balık ölümleriyle ilgili imza platformu change.org.tr aracılığıyla da imza kampanyası başlatıldı. Gülsüm Patırak tarafından başlatılan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün muhatap alındığı kampanyada, balık ölümlerinin hâlâ devam ettiği belirtildi. Kampanya açıklamasında; "Nedeni henüz bulunamadı. Bu kadar zor olmamalı. Nedeni ve çözümü bulunmalı, bu kampanyayı bunun için başlattım. Köprüçay Manavgat ve Serik halkı için çok kıymetli bir yer. Yüzlerce insanın ekmek kapısı. Tarihi, turistik olduğu kadar doğanın eşsiz güzelliğini sunuyor insanlığa hayvan ve bitkileriyle elbette. Bu görsel şölene balıklar da dahil. Lütfen kampanyayı imzalayarak destek olun, balıklar ölmesin. Kıyılara vurmasınlar, onların yeri su, su kıyısı değil" ifadeleri kullanıldı.