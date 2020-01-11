Raflarda ulusal markalarla market markaları savaşıyor

Sözcü'den Samiye Başçı'nın haberine göre, Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği (PLAT) Başkanı İmer Özer, 2019'da raflardaki market markalı ürünlerin toplam satışlardan aldığı payın yüzde 30 büyüme kaydettiğini dile getirdi. Özer, özellikle çocuk bezi, kağıt grubu, süt ve yağ grubunda market markalı ürünlerin daha fazla tercih edilmeye başlandığını ifade etti.

Özellikle indirim marketlerinde satılan özel markalı ürünlerin oranının yüzde 50-70 arasında değiştiğini anlatan Özer, bu oranın ulusal zincirlerde ise yüzde 5-12 olduğunu dile getirdi. İndirim marketlerinin özel markalı ürünlerle büyük cirolara ulaştığını belirten Özer, “İnsanlar teknolojinin yardımı ile artık her yerden fiyat bakıyor” yorumunu yaptı.

Zamlar yüzde 5'in üzerine çıkmadı; en fazla fiyat düşüşü kağıt havlu ve tuvalet kağıdında oldu

Market markalı ürün enflasyonunun Türkiye enflasyonundan farklılaştığını dile getiren İmer Özer, bu yıl indirim markalarında fiyat artışlarının yüzde 5'in üzerine çıkmadığını, pek çok ürünün ise 2019'da hiç fiyat artırmadığını dile getirdi. Özer bu rakamın 2018'de maliyet ve kur artışları ile birlikte enflasyonun yüzde 10'un üzerine çıktığını, 2019'da ise gerilediğini belirtti. 2019'da fiyatı en çok düşen ürünün havlu kağıt ve tuvalet kağıdı gibi kağıt ürünleri olduğunu dile getiren Özer, kuruyemiş, süt, maya gibi alanlarda tüketicinin hızlı şekilde market markalı ürünlere kaydığını belirtti.

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