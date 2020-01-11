Tüketici alışverişi kesti; firmaların sipariş, satış ve istihdam beklentisi azaldı

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, güven endeksinin 2019 yılı ortalaması eksi 16.4 puan olurken, bu seviye 2017 yılı ortalamasından (eksi 17.1) sonraki en düşük seviye olarak kaydedildi. 2019 yılı birinci çeyreği, perakende endeksinin yıl içinde en düşük seviyeyi gördüğü dönem olarak belirlendi.

Tüketiciden iyi haber gelmedi, firmaların beklentileri geriledi

Tüketiciden iyi haber gelmeyince firmaların beklentileri de geriledi. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri 2019 yılında, 2018 yılına göre daha kötü performans sergiledi. Beklentilerin 2018 yılı ortalaması eksi 7.6 puan olurken, 2019 yılı ortalaması eksi 11.9 puan oldu.

TEPAV'ın bülteninde perakende sektörü için 2019 yılının 2018 yılına göre iş hacminin daha kötü olduğu bir yıl olduğu belirtilirken, “Geçen yıla göre işlerin durumuna dair alt endeks değerinin 2018 yılı ortalaması eksi 36.0 puan olurken, 2019 yılı ortalaması eksi 42.6 puan oldu. Endeks çeyreklik dönemde ele alındığında da, ilgili soruya verilen yanıtların denge değerinin 2019 yılının son çeyreğinin 2018 yılının üzerinde olduğu görüldü” tespiti yapıldı.

Perakende güveni yalnızca elektrikli ev aletlerin sektöründe yükseldi

Elde edilen verilere göre, aralık ayında perakende güveni sadece elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar sektöründe yükseldi. Buna karşılık akaryakıt, eczane, parfümeri, züccaciye, kırtasiye, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı, bakkal, market ve büyük mağazalar, mobilya, aydınlatma, yiyecek, içecek ve tütün, motorlu taşıtlar sektörlerinde düşüş gözlendi.