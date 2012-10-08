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Yaşam

Rafi Emeksiz hayatını kaybetti

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Rafi Emeksiz yaşamını yitirdi

08 Ekim 2012 14:13

Türk sinemasının ve dizilerin sevilen yüzü Rafi Emeksiz, 52 yaşında vefat etti.

Şeker hastası olan Emeksiz'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Emeksiz ile Eyyvah Eyvah filminde çalışan Ata Demirer bir süredir hastanede tedavi gören Emeksiz'in vefatını pazar gecesi öğrendi. Çok üzülen Demirer, "Rafi Emeksiz abimizi kaybettik. Dostları, sevenleri, ailesi, seyircisi, hepsinin başı sağolsun" açıklamasını yaptı.

"İffet" dizisinde rol alan Emeksiz son olarak Özcan Deniz'in "Evim Sensin" filminde rol almıştı.

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