Rafi Emeksiz hayatını kaybetti

Türk sinemasının ve dizilerin sevilen yüzü Rafi Emeksiz, 52 yaşında vefat etti.

Şeker hastası olan Emeksiz'in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Emeksiz ile Eyyvah Eyvah filminde çalışan Ata Demirer bir süredir hastanede tedavi gören Emeksiz'in vefatını pazar gecesi öğrendi. Çok üzülen Demirer, "Rafi Emeksiz abimizi kaybettik. Dostları, sevenleri, ailesi, seyircisi, hepsinin başı sağolsun" açıklamasını yaptı.

"İffet" dizisinde rol alan Emeksiz son olarak Özcan Deniz'in "Evim Sensin" filminde rol almıştı.