Rafet El Roman: Türkiye, büyük zaferlerin ülkesidir.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - ŞARKICI Rafet El Roman, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin \"Türkiye, tarihi boyunca hep büyük zaferlerin ülkesidir. Yüzümüzün akıyla bu mücadeleden zaferle ayrılacağımızı umut ediyorum\" dedi.

Şarkıcı Rafet El Roman, dün akşam Kahramanmaraş\'ta konser verdi. Konser sonrası kentte konaklayan Roman, sabah saatlerinde, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nce yaptırılan Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne gitti. Burada gazetecilerle bir araya gelen Rafet El Roman, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere mesaj göndererek, şunları söyledi:

\"Ülkemizin bu zor günlerinde Allah, halkımızı, milletimizi, askerimizi korusun. Hepimiz, büyük içinde üzüntü içerisinde izliyoruz haberleri; ama umut ediyorum ki geleceğimiz, Türkiye\'miz, halkımız için her şey iyi olacak. Ben umutlu bakıyorum, herkes böyle görsün. Hepimiz işimizin başında olmalıyız, umut vermeliyiz. Hepimiz, geleceğe güzel bakabilmeliyiz. Eminim son yıllarda verdiğimiz mücadele de ülkemizi ferahlığa, huzura ve barışa ulaştıracaktır. Türkiye, zaten her zaman tarihi boyunca hep büyük zaferlerin ülkesidir. Bu yüzden burada da yüzümüzün akıyla bu mücadeleden zaferle ayrılacağımızı umut ediyorum. Askerimizi, milletimizi Allah korusun. \"

Rafet El Roman, Kahramanmaraş\'a daha önce de geldiğini; fakat Yedikuyular Kayak Merkezi\'ne ilk kez uğradığını söyledi. Merkezin kısa sürede adını duyurduğunu belirten Roman, \"Dün çok güzel bir konser verdik. Çok da eğlenceli ve kalabalık bir konser oldu. Bugün de buradaki kayak merkezini geziyoruz. Gittiğimiz yeleri gezeriz. Burası benim için sürpriz oldu. Kahramanmaraş\'ta böyle bir tesis, bir kayak merkezi olduğunu bilmiyordum. Çok da kalabalık ve nereden baksanız burada, herhalde 10 bin kişi var\" dedi.

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