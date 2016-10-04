Radyocu Cem Arslan'ı bıçakla yaralayan şüpheli serbest bırakıldı

Best FM ve FB TV'nin sunucularından Cem Arslan (46) bir kadın tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Cem Arslan'a takıntılı olduğu ve ona yakın olduğunu düşündüğü radyocu kadınlara da saldıran Müge Arcan, 6 yıl önce Arslan'ın sevgilisi olduğunu sandığı bir kadına saldırmak isterken, yoldan geçen bir kadını bıçaklamıştı. Şüpheli, saldırının ardından serbest bırakıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Arslan dün akşam 'Gazor' isimli programını sunmak için Taksim Gümüşsuyu'ndaki Best FM binasına gitti. Programını bitiren Arslan, saat 20.10'da binadan çıktı.

Bu sırada ünlü DJ'in sevgilisi olduğunu hayal eden Müge Arcan (40) isimli kadın, Arslan'ın arkasından geldi ve ekmek bıçağını sırtına sapladı. Arcan bıçağı 4-5 kez sallarken, yaralanan Arslan yere yığıldı.

Arcan bir süre Arslan'ın başında bekledikten sonra kaçtı. Arslan, çevredekiler tarafından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Üstündeki montun kalın olması sayesinde, saldırıyı ölümcül yara almadan atlattığı öğrenilen Cem Arslan’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Arslan tedavi altına alınırken, Müge Arcan polis tarafından yakalandı.

Takıntılı hayran

Cem Arslan'a takıntılı olduğu ve ona yakın olduğunu düşündüğü radyocu kadınlara da saldıran Müge Arcan, 6 yıl önce Arslan'ın sevgilisi olduğunu sandığı bir kadına saldırmak isterken, yoldan geçen bir kadını bıçaklamıştı.

Olayı duyar duymaz hastaneye koşan aynı radyoda program yapan Serdar Gökalp, saldırıyı ucuz atlattıklarını belirterek "Bundan önce de bizim radyomuzda başka arkadaşlarımıza, keza sevgili Cem Arslan’a aynı kişi tarafından böyle bir saldırı olmuştu. Bundan sonra inşallah olmayacak böyle şeyler. Yarayı gördüğüm zaman ucuz atlatılmış bir saldırı olduğunu anlıyoruz" diye konuştu.