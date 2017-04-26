Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği’nin Hande Fırat’a verdiği ödül tartışma yarattı

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) tarafından “15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Ödülü” verildi. Fırat’ın, ödül aldığı RTGD’de genel sekreter olması tartışma yarattı.

BirGün gazetesi, Fırat’ın genel sekreter olduğu dernekten ödül almasını “Hande Fırat kendine 'demokrasi' ödülü verdi” başlığıyla haberleştirdi ve haberde şu ifadelere yer verdi:

"Ödülü en ilginç kılan şey ise Hande Fırat'ın ödülü aldığı derneğin zaten Genel Sekreteri olması oldu. Yani Fırat, kendi derneğinden 'demokrasi ödülü' almış oldu, üstelik bir AKP organizasyonunda…"

soL haber portalı da Fırat’ın ödül almasını “AKP ile buzları eritti: Hande Fırat'tan kendi kendine 'demokrasi' ödülü…” başlığıyla sayfasına taşıdı. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Erdoğan'ın desteğiyle Hürriyet gazetesi Ankara Temsilciliği'ne getirilen Hande Fırat, 'karargah' haberiyle bozulan ilişkilerini önce Erdoğan'ın katıldığı canlı yayında, sonra da 'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği' ödül töreninde düzeltti. Önceki gün düzenlenen törende 'demokrasi ödülü' Hande Fırat'ın olurken, Fırat ödülü veren derneğin de Genel Sekreteri durumunda..."