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Yaşam

Radyasyonu önleyecek aparat

Bursa Sağlık Fuarı'nda, özellikle konuşma sırasında cep telefonunun yaydığı radyasyonu yüzde 97'ye varan oranda azalttığı belirtilen alaşımlı metalden yapıla

07 Mart 2010 02:00

T24 - Bursa Sağlık Fuarı'nda, özellikle konuşma sırasında cep telefonunun yaydığı radyasyonu yüzde 97'ye varan oranda azalttığı belirtilen alaşımlı metalden yapılan ince aparat ilgi gördü.


Bursa Sağlık Fuarı'na katılan bir firmanın satış pazarlama müdürü Fevzi Çakmak, cep telefonlarının yaydığı radyasyonun beyin rahatsızlığı başta olmak üzere birçok hastalığa yol açtığının araştırmalarla kanıtlandığını söyledi.

Yaklaşık 4 yıl önce Finlandiya'da bir firma tarafından cep telefonlarının yaydığı radyasyondan koruyan küçük bir aparat geliştirildiğini ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Bu alaşımlı metalden yapılan ince aparat, cep telefonunda bataryanın alt kısmına yerleştiriliyor. Yapıştırılmayan ürünün antene yakın olması gerekiyor. Aparat, konuşma ve taşınması sırasında cep telefonunun yaydığı radyasyonu yüzde 97'ye varan oranda azaltıyor. Azalttığına dair yapılan araştırmalar var. ABD, Rusya ve AB'de yaygın kullanılıyor. Kalite ve güvenlik standartlarına tamamen uygun. Dünyada 4 yıldır kullanılan ürünü ilgili bakanlıklardan aldığımız izinle ithal ediyoruz."

Çakmak, Türkiye'de başlangıçta insanların bu aparatın etkisine fazla inanmadığını ancak daha sonra kullanıcıların memnuniyeti üzerine satışlarının arttığını belirterek, "Eczane ve telefoncularda 30 liradan satılıyor. Ömür boyu kullanılabiliyor. Fuarda en fazla ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Magnetik dalga önleyici olarak satılan bu ürünümüz bütün cep telefonlarına takılabiliyor" diye konuştu.



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