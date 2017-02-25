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Kültür-Sanat

Radiohead'in en hüzünlü şarkıları belli oldu

Thompson, araştırmasında şarkı sözlerini de dikkate aldı

Karikatür: Umut Sarıkaya

25 Şubat 2017 20:17

Veri bilimci Charlie Thompson, 0.0’dan 1.0’a kadar müzikal pozitifliği ölçen metrik sisteminden yola çıktığı araştırmasında, Radiohead’in dokuz stüdyo albümü arasından 0.0378 puan ile ‘True Love Waits’ ve ‘We Suck Young Blood’ı grubun en hüzünlü şarkıları olarak belirledi.

The Verge’de yer alan habere göre, Metrik sisteminin yanı sıra, şarkı sözlerini de dikkate alan Thompson, Kanada Ulusal Araştırma Konseyi’nin ‘kelime çağrışımları’ projesini kullanarak şarkıların içinde geçen hüzünlü kelimelere göre şarkıların ‘hüzün yüzdesi’ni de belirledi.

Sadece şarkı sözleri açısından bakıldığında ise Radiohead’in en hüzünlü şarkısı ‘High and Dry.’

‘True Love Waits’ Radiohead’in 2016 yılında piyasaya sürdüğü ‘A Moon Shaped Pool’ albümünde, ‘We Suck Young Blood’ ise 2003 yılında yayınlanan ‘Hail to the Thief’ albümünde yer alıyor.

 

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Radioheaden hüzünlü şarkılarUmut Sarıkaya

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