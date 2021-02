Radiohead, sevenlerinin kullanması için dijital kutlama kartları hazırladı

Radiohead, Noel ve yeni yıl tatilleri için dijital kutlama kartları hazırladı.

Kartlar, Radiohead'in "Halk Kütüphanesi" sitesi üzerinden ücretsiz olarak hazırlanabiliyor. Kartın dışı için “FA LA LA,” “LA-LA,” LA, LA,” LA” ve “LAA,” seçenekleri bulunuyor. Kartın içine ise, "HER ŞEY GÜLLÜK GÜLİSTANLIK" (EVERYTHING IS ROSY), "BARIŞ SENİNLE OLSUN" (PEACE ON YOU), "BOŞLUĞUN YERİNE" (IN LIEU OF EMPTINESS), "GELECEK İÇİN UMUT" (HOPE FOR THE FUTURE) ve "GÜNEŞİN AYDINLATTIĞI YAYLALAR HÂLÂ BEKLİYOR" (SUNLIT UPLANDS STILL AWAIT) notları düşülebiliyor.

Radiohead projeyle ilgili açıklamasında, "Bu eğlenceli kartlar yeni ve eski tanıdıklarınıza göndermeniz için. Radiohead tarafından yolladığınız hiçbir şey kaydedilmeyecek. Radiohead hakkında bilgi almak isterseniz sessizce buraya gelin ve W.A.S.T.E.'e katılın. Lütfen koşuşturmayın. Burası hâlâ bir kütüphane denildi.

Grubun üyelerinden Jonny Greenwood da not ile ilgili bir açıklama yaparak yakında hayranları için müzik yapabilmeyi umduklarını ifade etti.