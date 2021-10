Radiohead resmen duyurdu: Kid A Mnesia geliyor

T24 Dış Haberler

Radiohead, grubun ikiz baş yapıtlarından Kid A ve Amnesiac'ın yeniden yayınlanmasıyla ilgili detayları uzun bir bekleyişten sonra duyurdu.

Radiohead, Kid A ve Amnesiac'ın şarkılarını aynı stüdyo seanslarında kaydetmişti. Britanyalı grubun rock müzikten daha deneysel elektronik yöneliminin başlangıcı kabul edilen bu seansların ardından 2000 yılında Kid A ve 2001'de Amnesiac raflardaki yerini almıştı.

İki albüm, tek bir pakette daha önce yayınlanmayan kayıtlarI içeren bir albümle birlikte raflar ve streaming servislerindeki yerini "Kid A Mnesia" adıyla alacak. Albüm plak ve kaset şeklinde de satılacak.

Stüdyo seansları sırasında kaydedilen ancak albümlere koyulmayan parçalar, sette yer alacak "Kid Amnisae" isimli bir albümde bulunacak. Bu şarkılardan ilki "If You Say the Word" yayınlandı.

Albümün tekrar yayını için grubun tüm albüm kapaklarını tasarlayan Stanley Donwood ve grubun solisti Thom Yorke'un Kid A ile Amnesiac için ürettikleri eserlerden oluşan bir kitap hazırlandı.

Albüm için ön sipariş alınmaya başlandı.

Kid Amnesiae'de yar alan parçalar şöyle:

01 Like Spinning Plates (‘Why Us?’ Version)

02 Untitled V1

03 Fog (Again Again Version)

04 If You Say the Word

05 Follow Me Around

06 Pulk/Pull (True Love Waits Version)

07 Untitled V2

08 The Morning Bell (In the Dark Version)

09 Pyramid Strings

10 Alt. Fast Track

11 Untitled V3

12 How to Disappear into Strings