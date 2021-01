Radiohead'in solisti Thom Yorke ve sanatçı Stanley Donwood'dan iklim değişikliğiyle mücadele için tişört

T24 Dış Haberler

Radiohead grubunun solisti Thom Yorke ve şu ana kadar grubun çıkardığı tüm albümlerin kapak tasarımını yapan sanatçı Stanley Donwood, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında başlatılan "Music Declares Emergency" (Müzik Acil Durum İlan Ediyor) kampanyası için yeni tişörtler hazırladı.

Tişörtte Donwood'un eseri üzerinde "Ölü bir gezegende müzik yoktur" (No Music On A Dead Planet) ifadeleri yer alıyor. Music Declares Emergency'nin "No Music On A Dead Planet" koleksiyonu için daha önce Jamie Reid ve Anthony Burrill gibi isimler de tasarım yapmıştı.

Music Declares Emergency, koleksiyondaki bütün tişörtlerin organik pamuktan üretildiğini ve Britanya'daki yenilenebilir enerji kullanan fabrikalarda yapıldığını bildirdi.

Music Declares Emergency, insanların ilklim değişikliği hakkında daha çok bilgi sahibi olmasını sağlamayı ve hükûmetlere harekete geçmesi için baskı yapmayı hedefliyor.

Tişörtlerden elde edilen gelirler kampanya için kullanılıyor.