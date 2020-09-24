Radiohead'in solisti Thom Yorke ile İtalyan oyuncu Dajana Roncione evleniyor

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Alternatif rock müziğin en önemli gruplarından kabul edilen Radiohead'in solisti Thom Yorke, sevgilisi İtalyan oyuncu Dajana Roncione ile evlendi.

Roncione'nin memleketi Sicilya'da yapılan düğüne 120 mesafeli davetli katıldı.

Düğünden önce Vanity Fair'in İtalya versiyonuna konuşan Yorke, "Pandemiye rağmen zorluklar meydana gelse de Sicilya'da evlenecek olmaktan mutlu ve gururluyuz" dedi.

Mirror, Radiohead'in diğer üyeleri Ed O'Brien, Philip Selway, Jonny ve Colin Greenwood kardeşlerin de düğüne davet edildiğini belirtti.