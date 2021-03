Radiohead'in lise yıllarından hemen sonra kaydettiği düşünülen demo kaseti açık artırmayla satılacak

T24 Dış Haberler

Alternatif rock müziğin en başarılı gruplarından Radiohead'in üyelerinin tanışıp bir araya geldiği Abingdon Okulu'ndan mezun olduktan kısa süre sonra kaydettiği düşünülen bir demo kaseti açık artırma ile satılacak.

Grubun ironik adını almadan önce kullandığı "On A Friday" adıyla kaydettiği kasette daha önce hç duyulmamış üç şarkı olduğu belirtildi. Bu şarkıların isimlerinin 'Promise Me' (Bana Söz Ver), 'Boy In A Box' (Kutudaki Çocuk) ve These Chains (Bu Zincirler) olduğu ifade edidi.

Kasetin kutusunun aynı zamanda grubun solisti Thom Yorke tarafından elle çizilmiş bir kapağı da bulunuyor.

Radiohead'in üyeleri ilk olarak Oxfordshire'daki okulda tanışmış, hep cuma günü prova yaptıkları için kendilerine "On A Friday" adını vermişti. Grup, EMI ile anlaştıktan sonra bir Talking Heads şarkısından esinlenerek "Radiohead" adını almıştı.

Grubun üyelerinin okuldan ayrılması ile EMI ile anlaşması arasındaki süreçte kaydedildiği düşünülen demo kasetinin bugün 2 bin dolara alıcı bulması bekleniyor.

Radiohead, ilerleyen yıllarda "Paranoid Android", "Karma Police" ve "Idioteque" gibi klasiklere imza attı.