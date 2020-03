'Radiohead Halk Kütüphanesi' açıldı

T24 Dış haberler

Alternatif rock müziğin önde gelen gruplarından Radiohead, "Radiohead Halk Kütüphanesi"ni açtıklarını duyurdu.

Radiohead.com üzerinden yayın yapan 'kütüphane'de grubun şu ana kadar yayımladığı tüm albümler, konser kayıtları, grubun üyelerinin aldığı notlar, tasarladığı tişörtler, fotoğraflar, çizimler ve posterler yer alıyor.

Grubun Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Radiohead.com her zaman için rahatsız edici derecede aydınlatıcı olmayan ve ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir site olmuştur. Şimdi biz onu öngörülebilir ve inanılmaz derecede bilgilendirici yaptık. Size 'RADIOHEAD HALK KÜTÜPHANESİ'ni sunuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Grup yaptığı basın açıklamasında da internette Radiohead ile ilgili birçok içerik bulunduğunu, ancak bunların bazılarının düşük kalitede veya eksik olduğunu, bazılarının da gerekli görselleri içermediğini belirtti. Grubun üyeleri bu sebeple uygun içerikleri Radiohead hayranları için tek bir yerde toplama kararı aldı.

Sitede grubun içerikleri albümlere göre ayrılmış bulunuyor. Mor rengi Pablo Honey'i, yeşil The Bends'i, açık mavi OK Computer'ı, bordo Kid A'yi, siyah Amnesiac'ı, turuncu Hail to the Thief'i, sarı In Rainbows'u, koyu yeşil King of the Limbs'i ve gri A Moon Shaped Pool'u temsil ediyor. 'Kütüphane'ye Radiohead'in resmi sitesi üzerinden erişim sağlanabiliyor.