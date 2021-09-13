Radiohead, Epic Games'le birlikte 'Kid A Mnesia' için bir 'görsel deneyim' geliştiriyor

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Radiohead grubunun, ikiz başyapıtlarından Kid A ve Amnesiac'la birlikte daha önce yayınlanmamış şarkılarının da yer alacağı Kid A Mnesia ile birlikte 'görsel bir deneyim' hazırladığı ifade edildi.

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Britanyalı grup, Fortnite oyununu yapan Epic Games ile birlikte, "Tersine dönmüş, Kid A ve Amnesiac'ın 21. yıl dönümü için albümlerden kayıtlar ve görsellerle yaratılmış dijital/analog bir dünya" yarattıklarını ifade etti.

Daha önce de albümlerini alışılmamış yollarla tanıtan grup, ilk defa video oyunlarını kullanacak.

'Kid A Mnesia Sergisi' adıyla Kasım atında yayımlanacak olan görsel deneyimden bazı görüntülerin paylaşıldığı bir fragman yayınlandı.

Radiohead, Kid A ve Amnesiac'ın yeniden yayınlanmasıyla ilgili detayları uzun bir bekleyişten sonra geçen hafta duyurmuştu. İki albüm, tek bir pakette daha önce yayınlanmayan kayıtları içeren bir albümle birlikte raflar ve streaming servislerindeki yerini "Kid A Mnesia" adıyla alacak. Albüm plak ve kaset şeklinde de satılacak.