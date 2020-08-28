Radiohead'den Oasis'e birçok grubun şarkılarını içeren "Help" albümü hem pandemi ve hem savaş ile karşı karşıya olan çocuklar için tekrar basılıyor

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Çatışma yaşanan bölgelerdeki çocuklara yardım sağlayan Britanya merkezli yardım kurumu War Child, Radiohead'in ünlü eserlerinden "Lucky"nin de yer aldığı 1995 tarihli "Help" albümünü 25. yıl dönümü için plak olarak tekrar basma kararı aldı.

Sadece 2020 plak basılacağını duyuran War Child, 9 Eylül'de satışa çıkarılacak albümü ön siparişe açtı.

Albüm, aynı tarihte ilk defa Spotify ve Apple Music gibi streaming servislerinde de yer alacak.

İçinde Oasis, Radiohead, The Stone Ross ve Massive Attack gibi grupların şarkılarının bulunduğu albüm 1995 yılında ikonik Abbey Road Stüdyosu'nda tek günde kaydedilmiş ve bir hafta sonra satışa sunulmuştu. Albümden elde edilen gelir Bosna'daki savaştan etkilenen çocuklara yardım için kullanılmıştı.

War Child'ın konu ile ilgili açıklamasında, "Savaştan etkilenen çocukların en az bombalar ve kurşunlar kadar tehlikeli olan Koronavirüs'le yüz yüze olduğu bu dönemde yardıma her zamankinden daha çok ihtiyaç var" denildi.