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Kültür-Sanat

Radiohead, Coachella sahnesindeydi

ABD'de düzenlenen "Coachella 2017" sahnesine Beyonce, Kendrick Lamar, Travis Scott, Bon Iver, Lorde de çıkacak

Radiohead&#39;in solisti Thom Yorke, Coachella sahnesinde

15 Nisan 2017 17:00

Yılın en büyük açık hava festivalleri arasında olan "Coachella 2017" başladı. Radiohead dün akşam sahneye çıktı

Her sene nisan ayında düzenlenen Coachella Müzik ve Sanat festivalinin sahne kadrosunda da dünyanın takip ettiği müzisyenler yer alıyor.

Beyonce ve Kendrick Lamar headliner isimleri olarak belirlenirken Radiohead dün akşam sahneye çıktı. Festival 2016'dan bu yana yoğun talep nedeniyle iki hafta sonu olarak düzenleniyor.

14-16 ve 21-23 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan Coachella’nın diğer konukları arasında Lorde, Father John Misty, Empire of The Sun, Bon Iver, Justice, Two Door Cinema Club, Future Islands, Kaytranada, Glass Animals ve Dj Shadow gibi onlarca isim yer alıyor.

Festivali, bu linkten canlı olarak takip edebilirsiniz; 

https://www.youtube.com/watch?v=gNVZy9kp6M0

 

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