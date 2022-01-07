Radio Garden’a erişim engeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) başvurusuyla dünyadaki bütün radyo istasyonlarını dinlemeye olanak sağlayan Radio Garden’ın (radio.garden) erişime engellendiği belirtildi.

İfade Özgürlüğü Derneği’ne ait EngelliWeb projesinin aktardığına göre, gerekli lisans alımını gerçekleştirmediği gerekçesiyle Radio Garden, RTÜK’ün talebiyle, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliği‘nin 4 Ocak 2022 tarih ve 2022/136 sayılı kararı ile erişime engellendi.

13 Aralık 2021’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, yayın lisansı almadan yayın hizmeti yapıldığı tespit edilen radyo platformu Radio Garden‘a lisans ücretini ödemesine ya da hizmetine son vermesi için 72 saat süre verilmişti.