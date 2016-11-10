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Medya

Radikal'in dijital arşivi yeniden kullanıma açıldı

Radikal'in arşivi dün gece Hürriyet’e yönleniyordu

10 Kasım 2016 15:44

Doğan Medya Grubu bünyesinde Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından kapanan internet sitesi Radikal.com.tr’nin kullanıma açık olan arşivi kapandı.

Radikal'in arşivi artık Hürriyet’e yönleniyor: Kim emek verdiyse silindi!

Önce kapandı, sonra açıldı

Doğan Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Radikal gazetesinin "zarar ettiği" gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden radikal.com.tr’nin 20 yıllık arşivi ulaşıma kapanarak arama sonuçlarının hurriyet.com.tr'ye yönlendirildi. 

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