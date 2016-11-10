Medya
Radikal'in dijital arşivi yeniden kullanıma açıldı
Radikal'in arşivi dün gece Hürriyet’e yönleniyordu
Doğan Medya Grubu bünyesinde Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından kapanan internet sitesi Radikal.com.tr’nin kullanıma açık olan arşivi kapandı.
Radikal'in arşivi artık Hürriyet’e yönleniyor: Kim emek verdiyse silindi!
Önce kapandı, sonra açıldı
Doğan Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Radikal gazetesinin "zarar ettiği" gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından yayına devam eden radikal.com.tr’nin 20 yıllık arşivi ulaşıma kapanarak arama sonuçlarının hurriyet.com.tr'ye yönlendirildi.
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