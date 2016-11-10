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Medya

Radikal'in arşivi artık Hürriyet’e yönleniyor: Kim emek verdiyse silindi!

İnternet sitesi kapanmadan önce çalışanlara arşivin silinmeyeceğine dair söz verilmişti

10 Kasım 2016 01:09

Doğan Medya Grubu bünyesinde Radikal gazetesinin zarar ettiği gerekçesiyle Haziran 2014'te basılı yayına son vermesinin ardından kapanan internet sitesi Radikal.com.tr’nin kullanıma açık olan arşivi kapandı. Radikal.com.tr’nin herhangi bir haberine giriş yapılmaya çalışıldığı zaman hurriyet.com.tr’ye yönlendirme yapılıyor. 

Site kapanmadan önce yöneticilerin, çalışanlarına arşivin silinmeyeceğine dair söz verdiği belirtilmişti. Eski Radikal çalışanı Serhat Burak Kuru, arşivin silinmiş olmasının üzücü olduğunu belirtirken “Radikal için kim ne emek verdiyse emeği silindi. Her şeye yer olan dijital dünyada onu tutmadılar. Çok üzücü. Ne denir bilmiyorum” dedi.

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