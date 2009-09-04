Radikal dinci örgütün hedefi Anıtkabir

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi ve MİT’in ortak yürüttüğü takip çalışmaları sonucu “eylem” safhasına geçtiği tespit edilen radikal dinci Hizb-ut Tahrir örgütünün hedefinin Anıtkabir olduğu belirtildi. Polis, yasadışı örgüte ait bilgisayar ve diğer bilişim aparatlarında yaptığı inceleme sonuçlarını savcılığa gönderdi.Edinilen bilgiye göre, temmuz ayında 26 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ve 190 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda mahkeme kararıyla el konulan bilgisayar, CD ve DVD’ler, harici belleklerin incelenmesi tamamlandı. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde oluşturulan özel ekibin yaklaşık 6 hafta süren çalışması sırasında, örgütün beyni olarak tanımlanan Süleyman Uğurlu’nun taşınabilir bilgisayar belleğinde (USB) önemli kayıtlara rastlandı.Bilişim uzmanlarınca şifresi kırılan USB’de, Anıtkabir’in google-map’ten indirilmiş uydu fotoğrafı bulundu. Anıtkabir’in birinci ve ikinci giriş kapılarının işaretlendiği uydu görüntüsünde, Atatürk’ün mozolesinin bulunduğu bölüm “mezar”, karşı tarafında İsmet İnönü’nün mezarı ise “İ.Ö.’nün mezarı” şeklinde krokilendirildi. Uydu görüntüsünün altında, Kuran-ı Kerim’de olmadığı anlaşılan, ancak “ayet” olarak gösterilen bir ifade de yer aldı.Krokide, “ikinci giriş noktasında Y.Ö. ve C.C.” şeklinde kodlandığı, aynı zamanda bölgenin 4 ayrı noktaya ayrıldığı tespit edildi. Yasadışı örgütün sembolü olan Kelime-i Tevhid’in yer aldığı 5 tane bayrak ile nokta tespiti yapıldığı dikkat çekilen kroki, “birinci nokta A.D.”, “ikinci nokta E.T.”, “üçüncü nokta M.S.”, “dördüncü nokta H.E.” şeklinde kodlandı.Anıtkabir’in Akdeniz ve Spor Parkı caddeleri tarafındaki yolların da sarı ve kırmızı oklarla işaretlendiği görüldü. USB’de ele geçirilen ikinci uydu fotoğrafında ise Ulus’taki Atatürk heykeli ile 2. Meclis binasının işaretlenmiş olduğu görüldü. Ancak bu uydu krokisinde herhangi bir isim kodlamasının bulunmadığı, sadece üç Kelime-i Tevhid bayrağının yerleştirilmiş olduğu tespit edildi.Aynı USB içinde 2. Meclis binasının dış cephesine, bilgisayar kullanılarak Kelime-i Tevhid yerleştirildiği, üzerine de “Topraklarımız, ancak Raşidi Hilafeti ile korunabilir” yazısının yazıldığı kaydedildi. Bir başka fotoğrafta ise yine Kelime-i Tevhid’in, Ulus’taki Atatürk heykeline iki farklı şekilde bilgisayar üzerinde montajlandığı belirlendi.Anıtkabir ve Atatürk heykelinin yer aldığı iki uydu görüntüsü, polisi alarma geçirdi. Yurt genelindeki operasyonda şimdiye kadar sadece tebliğ aşamasında olan örgütün hücre evlerinde silahlar ele geçirilmesiyle cihat aşamasına geldiğini değerlendiren polis, Hizb-ut Tahrir’in söz konusu uydu görüntüleriyle bu noktaları hedef almış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.Emniyet, aralarında söz konusu dokümanların da bulunduğu bilgi ve belgeleri geçen hafta özel bir rapor hazırlayarak soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.Örgüt üyelerine ait bilgisayar belleği, CD ile DVD’lerdeki görüntü de ortaya çıkarıldı. Çok sayıdaki Atatürk anıtı ve cumhuriyet tarihiyle ilgili yapıya Arap harfleriyle yazılmış afişlerin kondurulduğu görüldü. Bunlar örgütün tahrip etmek için seçtiği hedefler olarak yorumlandı.