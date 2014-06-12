Radikal bu kez kapanıyor, yazarlar ve çalışanlar ne olacak?

Mehmet Y. Yılmaz yönetiminde 1996 yılında yayına başlayan ve aynı yıl patlayan Susurluk skandalına ilişkin haberleriyle gündeme ağırlığını koyan, 2010 yılında tabloid boyutta yayına geçen Radikal gazetesi 21 Haziran’da son kez çıkacak. Kararı çalışanlara duyuran Radikal Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Doğan Grubu’nun dijital yayınlarının başındaki görevini sürdürecek.

Son kağıt baskısını 21 Haziran’da (daha önce 28 Haziran olarak duyurulan tarih 21 Haziran'a alındı) yapacak. Radikal gazetesinin yayını 21 Haziran’dan sonra Ezgi Başaran’ın yönettiği internet sitesinde devam edecek. Böylece Radikal, Türkiye’de kağıt yayınını sona erdiği dijital mecrada yayınını sürdüren ilk gazete olacak.

Alınan bilgilere göre Radikal’de önemli dosyalara imza atan İsmail Saymaz’ın da aralarında bulunduğu 4 kişilik istihbarat servisi, kadrolarının da bulunduğu Hürriyet gazetesi bünyesinde çalışmaya devam edecek. Radikal Kültür Sanat Servisi ve Radikal İki kapatılırken, Radikal Kitap ilavesi aynı adla Hürriyet gazetesi ile birlikte dağıtılmaya devam edecek. Kağıt baskının sona ermesiyle mevcut çalışanların yaklaşık üçte birinin radikal.com. tr'ye yaklaşık üçte birinin Hürriyet gazetesine kaydırılacağı, yaklaşık üçte bir oranında da işten çıkarmaya gidileceği belirtiliyor.

Radikal’de aralarında Cengiz Çandar, Tarhan Erdem, Özgür Mumcu, Pınar Öğünç, Cüneyt Özdemir, Orhan Kemal Cengiz, Ezgi Başaran ve Oral Çalışlar’ın da bulunduğu yazarların durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

T24’e bilgi veren Radikal’deki gazeteciler yazarların internet sitesine veya Hürriyet’e kaydırılması gibi bir karar bulunmadığını belirtirken, “Yazarların önemli bir bölümü dışarıda kalabilir. Hürriyet’e geçirilmeleri konuşulmuyor, belki istisnalar dışında çok düşük telif ücretleri söz konusu olacağı için Radikal’in internet sitesinde de devam etmeleri yüksek bir ihtimal olarak görünmüyor” dedi.

İlk sayısı 13 Ekim 1996’da yayımlanan Radikal’i, daha sonra kapanan Simge Yayıncılık bünyesi içerisinde bugün Türkiye’nin en çok satan kitle gazeteleri arasında bulunan Posta ile ile birlikte Mehmet Y. Yılmaz ve ekibi çıkardı. Yılmaz’ın o dönemde yine Doğan grubu içinde bulunan Milliyet’in Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilmesinin ardından gazetenin başına eski Ankara Temsilcisi İsmet Berkan atandı. Gazetedeki tiraj kaybını devam ettiği süreçte Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılarak Hürriyet gazetesi yazarlığına geçen Berkan’ın yerine Hürriyet Haber Koordinatörlüğü görevini sürdürdüğü sırada Eyüp Can Sağlık getirildi. Satış ve ilan gelirleri, giderlerini uzun süredir karşılayamayan Radikal, 17 Ekim 2010 tarihinde radikal bir karar alarak tabloid boyutta yayına geçti. Radikal geçen Aralık ayında toplu işten çıkarmayla Ankara Bürosu’nu kapattı. Doğan Yayın Grubu içinde tirajından bağımsız olarak nispi bir özgül ağırlığı ve zaman içerisinde muhafaza etmekte zorlandığı bir farklılığı bulunan Radikal gazetesinin 2-8 Haziran haftasında açıklanan son resmi günlük tirajı ‘22.208’di.

Radikal'in yazar kadrosu şöyle:

Orhan Kemal Cengiz

Necati Özkan

Eyüp Can

Koray Çalışkan

Oral Çalışlar

Cengiz Çandar

Ahmet İnsel

Tarhan Erdem

Fuat Keyman

Suat Kınıklıoğlu

Özgür Mumcu

Altan Öymen

Avni Özgürel

Şirin Payzın

Ömer Şahin

Ali Topuz

Murat Yetkin

Deniz Zeyrek

Ezgi Başaran

Ayşe Hür

Pınar Öğünç

Cüneyt Özdemir

Ahmet Mümtaz Taylan

Yüce Zerey

Vedat Atasoy

Tayfun Atay

Serdar Kuzuloğlu

Fehim Taştekin

Selim Temo

Metin Ercan

Seyfettin Gürsel

Uğur Gürses

Ümit İzmen

Gürül Öğüt

Fatih Özatay

Jale Özgentürk

Erdal Sağlam

Güven Sak

Müge Akgün

Ersin Antep

Serhan Bali

Filiz Elmas

Cem Erciyes

Fatih Özgüven

Necmi Sönmez

Kemal Yılmaz

Tanıl Bora

Bağış Erten

Erkan Goloğlu

Feryal Pere

Yiğiter Uluğ

Banu Yelkovan

İlker Birbil

Armağan Çağlayan

Bahar Çuhadar

Işıl Eğrikavuk

Alper Hasanoğlu

Yekta Kopan

Evrim Sümer

Didem Şarman

Mehmet Tarhan

Elif Türkölmez

Gökşen Şahin