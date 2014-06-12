Radikal bu kez kapanıyor, yazarlar ve çalışanlar ne olacak?

Mehmet Y. Yılmaz yönetiminde 1996 yılında yayına başlayan ve aynı yıl patlayan Susurluk skandalına ilişkin haberleriyle gündeme ağırlığını koyan, 2010 yılında tabloid boyutta yayına geçen Radikal gazetesi 21 Haziran’da son kez çıkacak. Kararı çalışanlara duyuran Radikal Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Doğan Grubu’nun dijital yayınlarının başındaki görevini sürdürecek.
Son kağıt baskısını 21 Haziran’da (daha önce 28 Haziran olarak duyurulan tarih 21 Haziran'a alındı) yapacak. Radikal gazetesinin yayını 21 Haziran’dan sonra Ezgi Başaran’ın yönettiği internet sitesinde devam edecek. Böylece Radikal, Türkiye’de kağıt yayınını sona erdiği dijital mecrada yayınını sürdüren ilk gazete olacak.
Alınan bilgilere göre Radikal’de önemli dosyalara imza atan İsmail Saymaz’ın da aralarında bulunduğu 4 kişilik istihbarat servisi, kadrolarının da bulunduğu Hürriyet gazetesi bünyesinde çalışmaya devam edecek. Radikal Kültür Sanat Servisi ve Radikal İki kapatılırken, Radikal Kitap ilavesi aynı adla Hürriyet gazetesi ile birlikte dağıtılmaya devam edecek. Kağıt baskının sona ermesiyle mevcut çalışanların yaklaşık üçte birinin radikal.com. tr'ye yaklaşık üçte birinin Hürriyet gazetesine kaydırılacağı, yaklaşık üçte bir oranında da işten çıkarmaya gidileceği belirtiliyor.
Radikal’de aralarında Cengiz Çandar, Tarhan Erdem, Özgür Mumcu, Pınar Öğünç, Cüneyt Özdemir, Orhan Kemal Cengiz, Ezgi Başaran ve Oral Çalışlar’ın da bulunduğu yazarların durumu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.
T24’e bilgi veren Radikal’deki gazeteciler yazarların internet sitesine veya Hürriyet’e kaydırılması gibi bir karar bulunmadığını belirtirken, “Yazarların önemli bir bölümü dışarıda kalabilir. Hürriyet’e geçirilmeleri konuşulmuyor, belki istisnalar dışında çok düşük telif ücretleri söz konusu olacağı için Radikal’in internet sitesinde de devam etmeleri yüksek bir ihtimal olarak görünmüyor” dedi.
İlk sayısı 13 Ekim 1996’da yayımlanan Radikal’i, daha sonra kapanan Simge Yayıncılık bünyesi içerisinde bugün Türkiye’nin en çok satan kitle gazeteleri arasında bulunan Posta ile ile birlikte Mehmet Y. Yılmaz ve ekibi çıkardı. Yılmaz’ın o dönemde yine Doğan grubu içinde bulunan Milliyet’in Genel Yayın Yönetmenliği’ne getirilmesinin ardından gazetenin başına eski Ankara Temsilcisi İsmet Berkan atandı. Gazetedeki tiraj kaybını devam ettiği süreçte Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılarak Hürriyet gazetesi yazarlığına geçen Berkan’ın yerine Hürriyet Haber Koordinatörlüğü görevini sürdürdüğü sırada Eyüp Can Sağlık getirildi. Satış ve ilan gelirleri, giderlerini uzun süredir karşılayamayan Radikal, 17 Ekim 2010 tarihinde radikal bir karar alarak tabloid boyutta yayına geçti. Radikal geçen Aralık ayında toplu işten çıkarmayla Ankara Bürosu’nu kapattı. Doğan Yayın Grubu içinde tirajından bağımsız olarak nispi bir özgül ağırlığı ve zaman içerisinde muhafaza etmekte zorlandığı bir farklılığı bulunan Radikal gazetesinin 2-8 Haziran haftasında açıklanan son resmi günlük tirajı ‘22.208’di.
Radikal'in yazar kadrosu şöyle:
Orhan Kemal Cengiz
Necati Özkan
Eyüp Can
Koray Çalışkan
Oral Çalışlar
Cengiz Çandar
Ahmet İnsel
Tarhan Erdem
Fuat Keyman
Suat Kınıklıoğlu
Özgür Mumcu
Altan Öymen
Avni Özgürel
Şirin Payzın
Ömer Şahin
Ali Topuz
Murat Yetkin
Deniz Zeyrek
Ezgi Başaran
Ayşe Hür
Pınar Öğünç
Cüneyt Özdemir
Ahmet Mümtaz Taylan
Yüce Zerey
Vedat Atasoy
Tayfun Atay
Serdar Kuzuloğlu
Fehim Taştekin
Selim Temo
Metin Ercan
Seyfettin Gürsel
Uğur Gürses
Ümit İzmen
Gürül Öğüt
Fatih Özatay
Jale Özgentürk
Erdal Sağlam
Güven Sak
Müge Akgün
Ersin Antep
Serhan Bali
Filiz Elmas
Cem Erciyes
Fatih Özgüven
Necmi Sönmez
Kemal Yılmaz
Tanıl Bora
Bağış Erten
Erkan Goloğlu
Feryal Pere
Yiğiter Uluğ
Banu Yelkovan
İlker Birbil
Armağan Çağlayan
Bahar Çuhadar
Işıl Eğrikavuk
Alper Hasanoğlu
Yekta Kopan
Evrim Sümer
Didem Şarman
Mehmet Tarhan
Elif Türkölmez
Gökşen Şahin