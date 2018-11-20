Rachmaninov Anatolian Project, Akıngüç Oditoryumu Sahnesinde

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi, Doğu-Batı sentezli çalışması “Rachmaninov Anatolian Project” ile dünyada ses getiren piyanist Güldiyar Tanrıdağlı’yı ağırlayacak.

Avusturya’da bulunan müzik ve drama sanatları üzerine yoğunlaşan Salzburg Mozarteum Üniversitesi konser piyanistliği mezunu, uluslararası çapta ödül sahibi piyanist Güldiyar Tanrıdağlı, ilk solo albümü “Rachmaninov Anatolian Project” ile 29 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00’da İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde (AOSM) sahne alacak.

Tanrıdağlı, 20’nci yüzyılın tanınmış piyanist ve bestecilerinden Tatar asıllı Sergey Rachmaninov’un solo piyano eserleri ve lied’lerini (şarkı), Anadolu enstrümanlarıyla buluşturduğu albüm projesinde, bir Doğu-Batı sentezi çalışması ortaya koyuyor. Genç piyanist, özellikle sanatçının gençlik yıllarına ait bestelerde, Tatar köklerine ait notaların daha çok hissedildiğini söyleyip albümün eser seçimi sırasında buna dikkat ettiğini ekliyor. Doğu etkileri taşıyan bu besteler, Anadolu enstrümanlarına aranje edilirken eserlerin formları da orijinal haliyle korunmuş.

Yarısı solo, yarısı trio olan “Rachmaninov Anatolian” albümünden oluşan konser seçkisinde sanatçıya, etkileyici sesi ile Avrupa\'da da büyük başarı gösteren bariton Erkut Cantürk, yaylı tambur ile perdesiz gitarda Cenk Erdoğanve dudukta Ertan Tekin eşlik edecek.