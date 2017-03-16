T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Rabobank: Merkez Bankası faiz artırmayacak

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak

16 Mart 2017 14:53

Londra'da Rabobank stratejisti Piotr Matys, Fed'in dünki faiz kararının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki görüşünün güçlendiğini belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak.

Matys, “Fed'in güvercin bir tavır sergilemesinin ardından TCMB'nin geç likidite penceresi (GLP) dahil kilit önemdeki faiz oranlarını artırmaktan geri duracağına ilişkin görüşüm güçlendi” dedi.

Rabobank stratejisti, “böyle bir karara ilk tepki, Merkez Bankası'nın GLP'sinde artırım beklendiği için, negatif olur” şeklinde değerlendirmede bulundu ve mevcut olumlu küresel ortamda güven artarken negatif tepkinin uzun sürmeyeceğini ekledi.

Matys, Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamada gerekli olması durumunda harekete geçeceği yönündeki yeterli bir şahin tonun kritik önemde olduğunun altını çizdi.

Merkez Bankası Başkanı: Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz

ETİKETLER

RabobankMerkez BankasıfaizFeddolarTLkarartahminartırmayacakMurat Çetinkaya

İlgili Haberler

Dolar/TL Fed sonrası düştü, gözler Merkez Bankası'nda

Fed'in dünkü toplantısında sürpriz çıkmaması dolar/TL'nin gerilemesinde etkili oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24