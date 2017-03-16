Rabobank: Merkez Bankası faiz artırmayacak

Londra'da Rabobank stratejisti Piotr Matys, Fed'in dünki faiz kararının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, faiz artırımına gitmeyeceği yönündeki görüşünün güçlendiğini belirtti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak.

Matys, “Fed'in güvercin bir tavır sergilemesinin ardından TCMB'nin geç likidite penceresi (GLP) dahil kilit önemdeki faiz oranlarını artırmaktan geri duracağına ilişkin görüşüm güçlendi” dedi.

Rabobank stratejisti, “böyle bir karara ilk tepki, Merkez Bankası'nın GLP'sinde artırım beklendiği için, negatif olur” şeklinde değerlendirmede bulundu ve mevcut olumlu küresel ortamda güven artarken negatif tepkinin uzun sürmeyeceğini ekledi.

Matys, Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamada gerekli olması durumunda harekete geçeceği yönündeki yeterli bir şahin tonun kritik önemde olduğunun altını çizdi.

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