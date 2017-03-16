Dolar/TL Fed sonrası düştü, gözler Merkez Bankası'nda

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilere paralel faizleri yükseltmesine karşın, bu yıl için artış sayısına dair tahminlerini değiştirmemesiyle dolar geriledi. Bankalararası piyasalarda dolar/TL 3,68 civarında seyrediyor. Kur dün gün boyunca 3,72-3,73 bandında hareket etmişti. Euro/TL da 3,95'in hemen üzerinde seyrediyor.

Fed dün faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltti. Karar, 10 Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyesinden 9'unun oyu ile alındı. Fed bu yıl için faiz artış tahminini değiştirmedi. Tahminlere göre, Fed'in bu yıl 2 faiz artışı daha yapması bekleniyor.

Fed'in 2017 ve 2018 yıllarında faiz artırımı hızının artırılacağına ilişkin işaret vermemesi doların dünya genelinde düşmesine etkili oldu.

Piyasada 2.viraj: Merkez Bankası

Uluslararası piyasaların merakla beklediği Fed kararının açıklanmasının ardından şimdi gözler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz koridorunun üst bandında artışa gitmesi bekleniyor. Merkez Bankası kararını saat 14.00'te açıklayacak.

Merkez Bankası'nın bugünkü para politikası toplantısında. BloombergHT anketine göre bankanın Geç Likidite Penceresi’nde 100 baz puan artış yapması bekleniyor.

Merkez Bankası Başkanı: Gerekirse ilave sıkılaştırma yapabiliriz