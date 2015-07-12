Quentine Tarantino’nun son filmi The Hateful Eight, Comic-Con'daydı

Dünyaca ünlü yönetmen Quentine Tarantino’nun sekizinci filmi ‘The Hateful Eight’in yedi dakikalik bölümü ilk kez San Diego'da düzenlenen Comic-Con Festivali'nde gösterildi.



Samuel Jackson’ın Comic-Con için kaydettiği bir konuşma ile başlayan panelin moderatörü Chris Hardwick’di. Tarantino’nun yanı sıra Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demian Bichir, Tim Roth, Michael Madsen ve Bruce Dern panele katılan isimler oldu. Filmdeki karakterlerini konuşan oyuncular, yönetmenin eşsiziliği konusunda hem fikirdi.

Hall H’de gerçekleşen panele ilgi yoğundu. Paneli izlemek için bir gün önceki geceden sıraya giren çok sayıda sinemasever yönetmene soru yöneltme şansı buldu.



Günün sürprizi, ‘The Hateful Eight’in müziklerini ünlü besteci Ennio Morricone’nin yapacağının açıklanmasıydı. 86 yaşındaki Italyan bestecinin 40 yıl aradan sonra müziklerini yapacağı ilk Western, ‘The Hateful Eight’ olacak.



Tarantino, filmin Noel’de 70 mm film gösterme kapasitesine sahip sınırlı sayıda salonda gösterime gireceğini duyurdu.



Kill Bill III’ün çekilme ihtimalinin olup olmadığını soran bir seyirciye yönetmenin yanıtı olumlu idi: “Söz konusu Kill Bill olduğu zaman imkansız diye bir şey yok benim için.” “Vernita’nın kızının Umma Thurman’ın oynadığı gelin karakterini öldürecek yaşa gelmesini bekliyoruz” diyen yönetmen, Thurman’ın Kill Bill III için istekli olduğunu söyledi.

Onuncu filminden sonra sinemayı bırakabileceğine dair açıklaması hatırlatılan yönetmen, dijital sinemayı sevmediğini ve filmlerini pelikule çekebildiği sürece çalışacağını ifade etti.



70 mm formatında çekilen filmde ultra panavizyon lensleri kullanıldı. Bu lenslerle sinema tarihinde aralarında Ben-Hur’un da olduğu sadece on film çekildi. 70 mm’nin sanılanın aksine iç çekimlerde gerçek değerinin ortaya çıktığını ve gerçek bir drama için ideal olduğunu söyleyen Tarantino, sonuçtan memnun olduğunu ifade etti.