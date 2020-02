Quentin Tarantino'nun yeni filminden ilk kareler

Quentin Tarantino'nun 9. uzun metraj filmi Once Upon a Time in Hollywood (Bir Zamanlar Hollywood'da) ilk kareler yayınlandı. Kadrosunda Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Al Pacino gibi yıldız isimleri bulunduran filminin ilk karelerinde 1960'ların modasını yansıtıyor.

Tarantino'nun senaryosunu 5 yılda yazdığı, başrollerini Leonardo DiCaprio ile Brad Pitt'in paylaştığı "Once Upon A Time In Hollywood” 9 Ağustos 2019’da vizyona girecek.

Film setinde görüntülenen Brad Pitt, kot kumaşından gömlek ve pantolonuna ek olarak uzun favorileri ile dönemin modasını tamamlarken, Leonardo DiCaprio da kahverengi deri ceketi, kumaş pantolonu ve retro gözlükleriyle dikkat çekiyor.

Filmin konusu

Charles Manson cinayetlerinin yaşandığı 1969 yazında Los Angeles’ta geçen film, eski western türü televizyon dizisi yıldızı Rick Dalton ve uzun süreli dublörü Cliff Booth üzerinden ilerliyor.

Artık tanıyamadıkları Hollywood'ta yollarını bulmaya çalışan ikilinin ünlü yan komşusu ise cinayetlere kurban giden Sharon Tate olacak.

DC filmlerinin Harley Quinn’i Margot Robbie'nin Sharon Tate'e hayat vereceği filmde, Oscar ödüllü usta oyuncu Al Pacino, Timothy Olyphant, Luke Perry, Scoot McNairy, Damian Lewis, Dakota Fanning, AKurt Russell, Emile Hirsch, Clifton Collins Jr., Tim Roth, Michael Madsen, Keith Jefferson ve Nicholas Hammond da yer alıyor.

"Once Upon A Time In Hollywood” ülkemizde 23 Ağustos 2019’da vizyona girecek.

İşte filmin setinden yansıyan diğer fotoğraflar;