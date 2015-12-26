Quentin Tarantino'nun 2015 yılında en çok beğendiği film hangisi oldu?

Ünlü yönetmen Quentin Tarantino, bu yılki favori filminin George Miller'ın yönetmenliğini yaptığı "Mad Max: Fury Road" olduğunu açıkladı. Yönetmenin 2010 favorisi, "Oyuncak Hikayesi 3"; 2011'inki de "Paris'de Geceyarısı"ydı.

Yeni filmi The Hateful Eight'in tanıtım turnesi kapsamında, online yayın yapan Fransız dergisi Première'e konuşan Quentin Tarantino, bu yılki favori filminin ne olduğu sorusuna şu cevabı verdi:

"Sanırım Mad Max'in Fury Road'u bu yılki favorim. Evde bir 35 mm 'Mad Max' kopyam vardı ve filmi evde bu kopyadan izlemiştim. Sonra bir baktım, bütün haftasonu, farklı zamanlarda, filmi toplamda 3 kere izlemişim. Yani Mel Gibson'sız bir Mad Max düşünebiliyor musunuz siz? Hadi onu da unutun gitsin! Mel Gibson'ın halen yaşadığı bir dünyada, o rolde nasıl Tom Hardy'i oynatabiliyorsunuz? Ama sonra filmi izledim, ve 'Tamam bu şahane bir şey olmuş' dedim. İtiraf etmeliyim ki adam role baya mükemmel oturmuş."

Yönetmenin merakla beklenen son filmi, "The Hateful Eight," 31 Aralık'da Amerika'da vizyonda olacak. Türkiye vizyon tarihi ise; 8 Ocak 2016 olarak açıklandı.