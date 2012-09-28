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Kültür-Sanat

Quentin Tarantino kamera önüne geçiyor

Uzun süredir filmlerde rol almayan Tarantino, son filminde kamera önüne geçecek

28 Eylül 2012 17:09

Son dönemlerde kamera önüne geçmeyen yönetmen Quentin Tarantino, son filmi "Django Unchained"de geri dönüyor.
 
Quentin Tarantino, başrollerinde Jamie Foxx, Christoph Waltz, Kerry Washington ve Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı son filmi 'Django Unchained’de kamera önüne geçiyor.

Filmde Tennesse Harry karakterini canlandıran aktör Rex Linn, çekimler sırasında Tarantino’nun sahneyi çok beğendiğini ve oynamak istediğini açıkladı. Linn’in açıklamasına göre Tarantino kendi yazdığı karakterden etkilenerek, senaryodaki bazı replikleri kendi üzerine aldı.

'Django Unchained’ vahşi Batı'da Django isimli siyahî bir kölenin, bir Alman ödül avcısıyla birlikte karısını kötü toprak sahibinden kurtarmaya çalışmasını anlatıyor.

Quentin Tarantino, daha önce 'Pulp Fiction' ve 'Death Proof' gibi filmlerinde rol almıştı.

Totalfilm sitesinin haberine göre, Tarantino Avustralya ‘da yeni bir film çekmeyi planlıyor. Tarantino, yakın arkadaşı olan John Jarratt’ın yaptığı açıklamaya göre, Avustralya’da düşük bütçeli ancak çok pahalı gözüken yeni bir proje üzerinde çalışıyor.

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