Quentin Tarantino, en çok korktuğu filmi açıkladı

ABD'li yönetmen Quentin Tarantino, Bir Zamanlar… Hollywood'da (Once Upon A Time… in Hollywood) filminin roman uyarlamasını tanıtmak üzere katıldığı programda kendisini bugüne kadar korkutmayı başaran nadir bir filmden bahsetti.

NTV'nin aktardığı habere göre Stephen Colbert'in The Late Show'una katılan ünlü yönetmen, John Carpenter'ın korku klasiği Şey'e (The Thing) duyduğu hayranlığı anlattı.

Program sırasında Tarantino, Şey'i kullandığı pratik efektler nedeniyle övdü ve filmin tüm zamanların en iyi yapımlarından biri olduğunu söyledi.

Tarantino şu ifadeleri kullandı:

"Rob Bottin'in Carpenter'ın filminde kullandıkları, şimdiye kadar beyazperdede yapılmış en kullanışlı özel efektler arasında. Bence şimdiye kadar yapılmış en iyi filmlerden biri değilse de gelmiş geçmiş en iyi korku filmlerinden biri."

Yönetmen filmin kendisini neden korkuttuğunuysa şu şekilde anlattı:

"Korkmuştum ve bu da beni neden bu filmi izlerken korktuğumu mercek altına almaya itti. Bu adamlar kutup araştırma merkezinde kapana kısılmış durumda ve hepsini yutacak olan Şey muhtemelen bunlardan biri veya birkaçı. Ve hiç kimse ezelden beri tanıdığı kişi mi yoksa Şey mi olup olmadığını bilmiyor."