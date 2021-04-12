Queen'in gitaristi Brian May, yeni bir parça üstünde çalıştıklarını açıkladı

Queen grubunun üyesi Brian May, yeni bir parça üzerinde çalıştıklarını söyledi. 73 yaşındaki ünlü gitarist şu ana kadarki denemelerden henüz tatmin edici bir sonuç alamadıklarını da belirtti.

Grubun geriye kalan üyeleri May ve Roger Taylor, 10 yılı aşkın süredir Adam Lambert'la canlı performanslar ortaya koysa da onunla birlikte herhangi bir kayıt yapmadı.

Independent Türkçe'den Esra Güngör'ün NME'den aktardığına göre May verdiği yeni röportajda üçünün esasen birkaç şeyi oturtmaya çalıştığını ancak şu ana kadar işlerin planladıkları gibi gitmediğini söyledi.

Müzisyen, yeni bir kaydın yolda olup olmadığına yönelik soruya şu şekilde cevap verdi:

"Her zaman, 'Bilmiyorum' derim. Çok spontane bir an olması gerekir. Aslında Adam, Roger ve ben sırf bir şeyler ortaya çıktığından stüdyoda bir şeyler deniyoruz. Ancak şu ana kadar yaptığımız hiçbir şeyi doğru biçimde yaptığımızı hissetmedik."

May, Koronavirüs pandemisinin kayıt yapmayı düşünmeyi çok daha zor hale getirdiğini de söyledi.