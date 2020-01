Queen, Freddie Mercury’nin daha önce paylaşılmamış bir şarkısını yayımladı

Albümleri tüm dünyada 300 milyondan fazla satan 1970-80’li yılların ünlü İngiliz müzik grubu Queen, 10 Kasım tarihinde “Queen Forever” adlı bir toplama albüm yayımlıyor. Grup, unutulmuş parçalarının yer aldığı albüm içerisindeki, 1991’de AİDS nedeniyle hayatını kaybeden Queen solisti Freddie Mercury’nin sesinden dinlediğimiz “Let Me In Your Heart Again” adlı şarkıyı da gün yüzüne çıkarttı.

Radyo Eksen’in haberine göre, Brian May’in eşi de olan Anita Dobson’ın “Talking of Love” adlı albümü içerisinde daha önce yer almış olan “Let Me In Your Heart Again” adlı şarkı, Coca Cola ve (RED)’in AIDS ile savaş kampanyalarına yardım amacına hizmet edecek.

Freddie Mercury yorumuyla "Let Me In Your Heart Again":

Queen Forever albümü içerisinde yer alan şarkılar şöyle:

1. “Let Me In Your Heart Again” (2014 Remaster)

2. “Love Kills” (2014 Remaster)

3. “There Must Be More to Life Than This” (with Michael Jackson)

4. “It’s a Hard Life” (2014 Remaster / With Fade)

5. “You’re My Best Friend” (2011 Remaster)

6. “Love of My Life” (2011 Remaster)

7. “Drowse” (2011 Remaster)

8. “Long Away” (2011 Remaster)

9. “Lily of the Valley” (2014 Remaster / No Intro)

10. “Don’t Try So Hard” (2011 Remaster) Queen (Mercury)

11. “Bijou” (2011 Remaster) Queen (Mercury/May)

12. “These Are the Days of Our Lives” (2011 Remaster) Queen (Taylor)

13. “Las Palabras de Amor (The Words of Love)” (2011 Remaster)

14. “Who Wants to Live Forever” (2011 Remaster)

15. “A Winter’s Tale” (2011 Remaster)

16. “Play the Game” (2014 Remaster)

17. “Save Me” (2014 Remaster / With Fade)

18. “Somebody to Love” (2014 Remaster / With Fade)

19. “Too Much Love Will Kill You” (2011 Remaster)

20. “Crazy Little Thing Called Love” (2011 Remaster)