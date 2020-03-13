Quaresma 300 bin liralık alışveriş yaptı

Kasımpaşa'nın Portekizli orta saha oyuncusu Ricardo Quaresma, önceki gün eşi ve kızıyla Sarıyer'deki bir alışveriş merkezine gitti. Markalar Sokağı'na giden futbolcu, tüm lüks markalara giderek kıyafet satın aldı.



Haberler.com'un haberine göre; Quaresma, ilk önce ailesiyle yemek yedi. Beymen, Gucci, Dolce&Gabbana gibi dünyaca ünlü markalardan alışveriş yapan başarılı futbolcunun 300 bin TL değerinde alışveriş yaptığı ileri sürüldü.



Futbolcu, ailesiyle gezerken yanına gelen hayranlarını da kırmayarak tek tek fotoğraf çektirdi.