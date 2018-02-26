Qualcomm: 5G ile mobil indirme hızı 10Mpbs'den 186 Mbps'ye yükselecek

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Şubat (DHA) – Qualcomm’un gerçekleştirdiği 5G simülasyonlarının sonuçları gelecekte mobil internetin bugünkünden çok daha yüksek bir hıza ulaşabileceğini gösteriyor. Simülasyon sonuçları mobil indirme hızının Frankfurt’ta 8 Mbps’den 100 Mbps’ye, San Francisco’da ise 10 Mbps’den 186 Mbps’ye yükseleceğini gösterdi.

ABD merkezli teknoloji yayını The Verge’de yer alan habere göre 2018 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2018) 5G teknolojisinin gerçek dünya koşullarındaki simülasyon sonuçlarını paylaşan Qualcomm testlerine göre Frankfurt kentinde gezinme hızı ortalama 4G kullanıcısı için 56 Mbps’ye, 5G kullanıcısı içinse 490 Mbps’ye kadar yükseliyor. Gezinme için yanıt oranlarında da yedi katlık bir artış gözlemleniyor. Simülasyon sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 90’ı LTE’de 8 Mbps indirme hızı görürken, 5G ile bu hız 100 Mbps seviyesine çıkıyor.

San Francisco simülasyonu sonuçları ise daha da etkileyici. San Francisco’da ortalama bir 4G kullanıcısı için 71 Mbps hıza ulaştığını aktaran Qualcomm, 5G’de ise ortalama kullanıcı için 1.4 Gbps gibi bir hız kaydettiklerini duyurdu. Yanıt oranları 23 kat artarken, indirme hızı da 10 Mbps’den 186 Mbps’ye çıktı. Video kalitesi ise hem San Francisco hem de Frankfurt simülasyonlarında ciddi oranda arttı ve ortalama bir 5G kullanıcısının aldığı görüntü kalitesi 8K ve 120 FPS’ye (saniyede 120 kare) yükseldiği görüldü.

ABD’nin San Francisco ve Almanya’nın Frankfurt kentlerindeki gerçek dünya koşullarını temel alan modeller kullanılarak yapılan simülasyonlar, coğrafya, bir ağdaki farklı kullanıcı talepleri, farklı 5G ve LTE bağlantılarına sahip geniş cihaz spektrumu gibi koşullar dikkate alınarak gerçekleştirildi.

Yeni mobil aygıtlar ve altyapı yatırımı gerekecek

Tabii bu simülasyon testlerinde ulaşılan noktaya gelinmesi için henüz vakit var. Ayrıca The Verge’deki analize göre mobil aygıt üreticileri ve hücresel veri şirketleri bu ulaşılan hızları kaldırabilen aygıtlar üretmek zorunda kalacak ve 5G için gerekli altyapıyı inşa etmesi gerekecek. Fakat simülasyonlarda görülen hızların yarısına bile çıkılsa mobil cihazları kullanım şeklimizi kökten değiştirecek bir ilerleme olacak.