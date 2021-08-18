Qantas'tan zorunlu aşı kararı

Avustralya ulusal havayolu şirketi Qantas, tüm çalışanlarına yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı yaptırmaları zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Qantas ve iştiraki Jetstar Havayolları’nda görev yapan pilotlar, kabin ekipleri ve havalimanı çalışanlarının 15 Kasım'a, diğer çalışanların ise 31 Mart 2022'ye kadar Covid-19 aşısı yaptırmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Personelin tamamen aşılanmasının virüsün yayılmasını durdurmaya yardımcı olacağını belirten Qantas Grup Başkanı Alan Joyce, "Tam aşılanmış bir iş gücüne sahip olmak, çalışanlarımızı virüse karşı koruyacak, aynı zamanda müşterilerimizi ve uçtuğumuz toplumları da koruyacak. Bir mürettebat birden fazla şehre uçabilir ve tek bir günde binlerce insanla iletişim kurabilir. Bu virüsün yayılma potansiyeli göz önüne alındığında personelin aşı olduklarından emin olmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.

Qantas Grup altında faaliyet gösteren Qantas ve iştiraki Jetstar Havayolları'nın toplam 30 binden fazla çalışanı bulunuyor. (AA)