PYD Rakka operasyonunda; Akar'dan ABD'li mevkidaşına 'ağır silah' sitemi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, SDG’nin IŞİD'in Suriye’deki merkezi Rakka’ya operasyon başlatması sonrası önceki gün Ankara’ya gelen ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’a Washington’ın PYD’ye ağır silah vermesine dair Ankara’nın endişelerini iletti. Akar, mevkidaşına bu silahların daha sonra PKK’nın eline geçtiğini söyledi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberime göre, Türkiye’nin PKK ile bağlantısı iddiasıyla terör örgütü kabul ettiği PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD'in kalesi konumundaki Suriye’nin Rakka kentine operasyon başlatmasından kısa süre sonra Ankara’ya sürpriz bir ziyarette bulunan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford’un, Genelkurmay Karargâhı’nda Orgeneral Hulusi Akar ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin kaygıları da gündeme geldi. Akar, operasyon öncesi ABD’nin PYD’ye yeni ağır silahlar vermesinden Türkiye’nin duyduğu endişeyi aktardı.

"Silahları PKK alıyor"

Akar, ABD’li muhatabına verilen silahların daha sonra PKK’nın eline geçtiğini ve örgütün bu silahlarla terör eylemleri gerçekleştirdiğine dair örnekler verdi. Türkiye’nin hassasiyetlerini bildiklerini belirten Orgeneral Dunford, operasyonun kademe kademe ilerleyeceğini söyledi. Dunford, kent merkezine de SDG’deki Sünni ağırlıklı Arap güçlerin girmesinin planlandığını bildirdi.

ABD’li irtibat subayı

ABD’li orgeneral, kent merkezine girecek Sünni Arapların daha etkin güç oluşturması için Türkiye ile birlikte çalışabilecekleri mesajını da verdi. Kent merkezinin alınışında Türkiye’de bazı hava üslerinin de hava harekâtı yapacak ABD uçakları için devreye girebileceği belirtiliyor. Öte yandan görüşmede, Rakka operasyonuyla ilgili Türkiye’yi düzenli bilgilendirmek ve endişelerini ortadan kaldırmak için Genelkurmay Karargâhı’nda ABD’li bir irtibat subayının görevlendirilmesi de kararlaştırıldı. Akar’ın Dunford’la görüştükten sonra dün kuvvet komutanlarıyla Şanlıurfa’ya gitmesi dikkat çekti.

Amerikalı askerler sahada

Suriye’de şu anda Kürt-Arap güçlerine 300 civarında ABD özel kuvvet askeri yardım ediyor. 200 bin kişinin yaşadığı sanılan Rakka’da IŞİD'in 5 bin civarında silahlı üyesinin bulunduğu tahmin ediliyor.