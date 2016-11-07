Ankara'da 'ikna' ziyareti; Genelkurmay Başkanı Akar ile ABD'li mevkidaşı Dunford arasında neler konuşuldu?

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Görüşme sonrası Rakka operasyonunun başlaması sebebiyle toplantı Ankara'ya göre "ikna ziyareti" olarak görüldü. ABD Genelkurmay Başkanı, harekâtın "Rakka'yı ele geçirmek için değil, Musul'dan gelen IŞİD'lilerin önünü kesmek için" yapıldığını ve ÖSO'nun "yetersiz kalabileceğini" söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinde hangi konular ele alındı, neler görüşüldü?

Habertürk'ten Aysun Torun'un haberine göre toplantının ayrıntıları şöyle:

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, dün Ankara'da Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar ile bir araya gelmişti. 5 saat süren görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Dunford Rakka operasyonu hakkında bilgi verirken Türkiye de hassasiyetlerini aktardı.

ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, dün Org. Akar ile beraberindeki heyet ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la Ankara'da bir araya geldi. Ankara'ya göre "ikna ziyareti" olarak görülen bu toplantıda Irak ve Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı.

ABD'nin Musul mesajları

Dunford'un ziyaretinde Ankara PYD/YPG kırmızı çizgisini dünkü görüşmede de dile getirildi.

ABD'li Genelkurmay Başkanı, Rakka Operasyonu'nun "Rakka'yı ele geçirmek için değil, Musul'dan gelen IŞİD'lilerin önünü kesmek için" yapıldığını söyledi. Dunford, "Suriye Demokratik Güçleri Rakka'ya girmeyecek, IŞİD'in o bölgeden izolesi sağlanacak" bilgisini aktardı. ABD'li komutan, ÖSO'nun Rakka Operasyonu'nda "yetersiz kalabileceğini" iddia etti.

ABD'li Genelkurmay Başkanı'ndan bir de "ortak çalışalım" önerisi geldi. ABD'li askeri yetkililerin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi, daha sonra da ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel'e rapor sunmaları bekleniyor.

Rakka için temas noktası

ABD'li askeri yetkililerin Ankara'ya gelmesiyle, Rakka harekâtı için temas noktası gönderecek. Yerel güçlerden oluşan bir yapıyı kurmak için çalışmalar yürütülecek.

Orgeneral Akar kırmızı çizgileri hatırlattı

ABD'li Genelkurmay Başkanı bu mesajları verirken, Orgeneral Akar da Türkiye'nin kırmızı çizgisi "PYD ile Telafer ve Sincar" hassasiyetlerini hatırlattı. Münbiç'in PYD'den boşaltılması gerektiğini söyleyen Org. Akar, Sincar'da da bir terör koridoruna izin verilmeyeceği mesajını verdi.

Görüşme bakanlar kurulu ve güvenlik toplantısı

ABD Genelkurmay Başkanı Org. Dunford ile yapılan görüşme bugün Bakanlar Kurulu'nda da masaya yatırıldı. Daha sonra güvenlik toplantısında da ele alınacak görüşme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bilgilendirilecek. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte nasıl adımlar atacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.