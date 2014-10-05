PYD lideri Müslim'den Türkiye'ye gizli ziyaret

Kürt siyasi hareketi, IŞİD’in yoğun saldırısına hedef olan Kobanê ile ilgili Türkiye’ye suçlayıcı eleştirilerini sürdürürken, PYD lideri Salih Müslim’in gizlice Türkiye’ye geldiği ortaya çıktı. Müslim’in dün Türkiye’ye gelerek başta MİT olmak üzere bazı kritik makamlarla görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Hürriyet’ten Uğur Ergan’ın haberine göre, günü birlik ziyaretin ardından Türkiye’den ayrılan Müslim’in bu önemli ziyaretinin Başbakan Ahmet Davutoğlu ile HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş arasında 1 Ekim’de yapılan görüşmeden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Davutoğlu, ATV’de katıldığı programda Türkiye’nin de Kobanê’nin IŞİD’in eline geçmesini arzulamadığını, bunun için gerekenleri yapacağını söylemişti.

Müslim’in Türk makamlarıyla temaslarının da Davutoğlu-Demirtaş görüşmesinde ela alınan konular zemininde gerçekleştiği belirtildi. Türk tarafı, PYD’den Suriye ve dolayısıyla Türkiye’nin toprak bütünlüğü ile çözüm sürecini olumsuz yönde etkileyecek oluşumlardan kaçınmasını ve Esad rejimine karşı tutum takınmasını isterken, PYD ise Kobanê’yi savunan Kürt güçlerine Türkiye’nin ihtiyaç duyulan lojistik desteği vermemesine tepkili. Kürt güçler, IŞİD’in tanklarına karşı ellerinde yeterli tanksavar olmadığını belirterek, kendilerinin temin edebileceklere tanksavarların Kobanê’nin savunması için Türkiye üzerinden geçirilmesine izin verilmesini istiyor. Türkiye’nin Kobanê halkına insani amaçlı yardımda bulunmasında bir sıkıntı olmadığını belirten kaynaklar, diğer konularla ilgili bir bilgi vermekten kaçındılar. PKK’nın Suriye kolu olan PYD’nin lideri Müslim yaklaşık 1 yıl önce Türkiye’ye gelmiş, ancak Esad rejimine karşı net bir tutum takınmadığı için Ankara’nın tepkisine hedef olmuştu. Müslim kısa süre önce Türkiye’yi IŞİD’le mücadelede kendilerine şantaj yapmakla ve Suriye’deki özgür Kürt hareketinin önünü kesmekle suçlamıştı.