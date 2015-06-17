PYD Eşbaşkanı Salih Müslim: Rakka’da IŞİD’e karşı ÖSO bileşenleriyle ortak hareket ederiz

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, IŞİD’in Suriye’de başkent ilan ettiği Rakka’nın, YPG’nin Tel Abyad’daki operasyonda ortak hareket eden Özgür Suriye Ordusu bileşenleri Burkan El Fırat ve Liva El Tahrir’in çalışma alanı olduğunu belirterek, “Onlar YPG ile birlikte hareket edecekler, gerekli görürlerse operasyon yaparlar. IŞİD in bitirilmesi için elimizden geleni yaparız. Nerde bir IŞİD varsa onu tehdit sayarız” dedi.

Milliyet’ten Namık Durukan’a konuşan Salih Müslim, Tel Abyad’da PYD’nin silahlı kanadı YPG bayrağının dalgalanmasının Akçakale’de rahatsızlık yarattığı iddiasıyla ilgili olarak, “Yersiz kaygılardır. Onlar hiç kimseye tehdit değiller. Halkın çıkarlarını düşünüyorlarsa bize yardımcı olsunlar. Kısa sürede orayı temizleyip sivillerin dönmesi için elimizden gelen çabayı sürdürürüz. Sivillerin bir kısmı Kamışlı, Serekani (Rasulayn) ve Kobani’ye geçti. Bunların hepsi dönecekler ama güvenli alana, mayın olmayan yere gelmeliler” diye konuştu.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, Tel Abyad operasyonunu değerlendirdi.

Suriye’de barbar olarak tanımladığı IŞİD’e yönelik halkı koruduklarını belirten Müslim, Milliyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

Tel Abyad operasyonunun amacı neydi?

- Bizim amacımız insanlarımızı, halkımızı çetelerden kurtarmaktı. Bu gerçekleşti. Bu vahşiler her yerde kırıp döküyordu, insanları öldürüyordu. Oradaki halk biraz nefes almaya başladı. Ancak daha iş bitmiş değil, kalıntıları duruyor. Biraz daha sürecek. Şehrin içi ortak güçlerin elinde.

Siviller dönüyor mu?

- Sanırım siviller dönmeye başladı. Bu devam edecektir. Sivillerin sağlıklı dönüş yapabilmesi için kenti mayınlardan temizlemek gerekiyor.

Türkiye ile yeniden bir yakınlaşma, ilişki geliştirme girişiminiz olacak mı?

- Elimizden geleni yaparız. Hiçbir zaman Türkiye’ye karşı herhangi bir olumsuz davranışımız olmadı. Bu durumun değişmemesi gerekiyor. Türkiye’deki kaygılar yersiz kaygılardır. Kürdofobiden kurtulmaları gerekir. Tel Abyad’da sadece Kürtler değil, Araplar ve Türkmenler de var.

Türkiye ne kadar rahat olursa bizimkiler; bizimkiler ne kadar rahat olursa Türkiye rahat olur. Türkiye sınırda IŞİD’in kalmasını istemez diye düşünüyoruz. Türkiye halkının rahatlaması için onların bu bölgeden çıkarılması Türkiye haklarının lehine olacaktır.

IŞİD Tel Abyad’a tekrar saldıracağı yönünde açıklama yapıyor.

- Rakka’dan saldırması zor görünüyor. Uzağa gittiler. Biz Tel Abyad’dan değil de başka yerden saldıracağını düşünüyoruz. Üslerini kaybettiler.

Rakka’nın alınmasına yönelik bir hazırlığınız var mı?

- Ortak hareket ettiğimiz ÖSO bileşeni Burkan El Fırat ve Liva El Tahrir gruplarının çalışma bölgeleri Rakka çevresindedir. Onlar YPG ile birlikte hareket edecekler, gerekli görürlerse operasyon yaparlar. IŞİD in bitirilmesi için elimizden geleni yaparız. Nerde bir IŞİD varsa onu tehdit sayarız.

Tel Abyad’a YPG bayrağı asılmasının Akçakale’de rahatsızlık yarattığı belirtiliyor.

- Yersiz kaygılardır. Onlar hiç kimseye tehdit değiller. Halkın çıkarlarını düşünüyorlarsa bize yardımcı olsunlar. Kısa sürede orayı temizleyip sivillerin dönmesi için elimizden gelen çabayı sürdürürüz. Sivillerin bir kısmı Kamışlı, Serekani (Rasulayn) ve Kobani’ye geçti. Bunların hepsi dönecekler ama güvenli alana, mayın olmayan yere gelmeliler.

Dönüş için güvence

Geri döneceklere güvence verecek misiniz?

- Biz güvence veriyoruz. Dönmek isteyenler eğer suçlu değillerse, kimseyi öldürmemişlerse, dönebilirler. Kimse kimliğinden dolayı kimseyi öldürmemesi gerekir. YPG ve diğer güçler de bunu iyi biliyor. Kimseye düşman değiller, halkın çocuklarıdır. Durup dururken kimseye zarar vermezler.