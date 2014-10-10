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Dünya

PYD Eşbaşkanı Abdullah: Yardım koridorunun açılmasını istiyoruz

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, IŞİD'in ağır silahlarla Kobanê'ye saldırdığını belirterek, kentin YPG kontrolünde olduğunu söyledi

10 Ekim 2014 19:25

Hikmet Durgun

T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, Kobani’de büyük bir çatışmanın yaşandığını belirterek, Kobani’de büyük bir katliam tehlikesi var. Koalisyon güçleri IŞİD’in ağır silahlarını imha etmeli Türkiye’de yardım koridoru açmalı” dedi.

 

'IŞİD çok ağır silahlarla saldırıyor'

 

IŞİD kuşatması altındaki Kobanê’de şiddetli çatışmalar 24. güne girerken yaşanan çatışmalarla ilgili ve Kobanê’deki gelişmelerle ilgili T24’e konuşan PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah, IŞİD’e hem askeri ve hem insani açıdan büyük bir destek geldiğini belirterek, IŞİD’in Rakka’dan Mınbıc’tan, Telabiyat’tan ve Ceraplus’tan aldığı destekle Kobanê’ye saldırdığını söyledi.

IŞİD’in çok ağır silahlarla saldırdığına dikkat çeken Abdullah, ”YPG’nin de IŞİD’e karşı büyük bir direniş içerisinde olduğunu aktardı. Kobanê’nin 3 bölgesinde de şiddetli çatışmaların sürdüğünü anlatan Abdullah, Son 2 gündür yaşanan şiddetli çatışmalarda yüzlerce IŞİD üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

 

'Kent YPG kontrolünde ama IŞİD 3 mahalleye girmiş'

 

IŞİD’in Kaniya Kurda, Botan ve Sıft mahallesine girdiğini ve burada çatışmaların çok şiddetlendiğini ifade eden Abdullah, IŞİD’in bazı kurumları ele geçirdiği iddialarının da doğru olmadığını söyledi.

Kentin YPG’nin kontrolünde olduğunu vurgulayan Abdullah,  Mürşitpınar sınır kapısının da YPG’nin kontrolünde olduğunu belirtti. IŞİD’in girdiği mahallelerde sivilleri çıkardıklarını ve YPG’nin denetiminde olan mahallelere taşıdıklarını anlatan Abdullah, ”Savaş ortamındayız ne kadar sivilin kaldığını bilemeyiz ama binlerce sivil vardır. Eli silah tutabilecek siviller ellerine silah alıp kentlerini koruyorlar. IŞİD’in elinde ağır silahlar var olduğu müddetçe katliam tehlikesi vardır” dedi.

 

'Katliam olmaması için yardım koridoru açılmalı'

 

Şimdiye kadar herhangi bir ülkenin kendilerine silah yardımında bulunmadığını dile getiren Abdullah, ”YPG de açıklama yaptı kendilerine herhangi bir silah yardımının olmadığı yönünde. Kobanê ve Kobanê halkı için ve bir katliam olmaması için tüm Dünya’dan isteğimiz Kobanê’de IŞİD’in mevzilerini vursunlar. Koalisyon güçlerinin IŞİD’e yönelik müdahalesi etkili oluyor ama yeterli olmuyor daha fazla vursunlar. Onların ağır silahlarını imha etsinler. Birde bir yardım koridoru’nun açılmasını istiyoruz. Yardımlar gelsin diye. Bu koridora da sivillere hizmet etsin ve insanlar yaşananları gelip görmesi için. Yardım koridoru açılsa çok iyi olur” diye konuştu.

 

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