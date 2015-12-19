PYD'den Riyad toplantısına tepki: Kürt mücadelesini yok sayıp Suriye'de çözüm beklemek olmaz

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim, ABD, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, İran gibi ülkelerin katılımıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleşen Suriye toplantısın ile ilgili olarak "Her şekilde Esad'ın gidişi, olmazsa olmaz şarta bağlandı. Bunu biz ve bizim gibi düşünenler de dile getirdi" dedi.

Müslim, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin desteğiyle Suriye'deki muhalif grupları bir araya getirmek amacıyla Riyad'da toplanan ancak Kürt güçlerinin çağrılmadığı toplantının "siyasi çözümü amaçlamadığını" savundu. Müslim, "Riyad'ta terörist gruplar; DAİŞ, Ehrar El-Şam ve El-Nusra başka isimlerle katılımcı olarak orada bulunuyordu. Bu da gösteriyor ki sorunun siyaseten çözüme kavuşmasını istemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Radikal'in ANHA Haber ajansı'na dayandırdığı habere göre, "Viyana toplantısında, Cenevre'dekinden farklı bir aşamaya geçildiğini" kaydeden Müslim, "Viyana toplantısında 17 devlet katıldı. Katılımcılar konulara göre söz alıp fikirlerini ortaya serdi. Viyana toplantısında aynı temel nedenler üzerinde ve 9 ayrı konuda uzlaşı sağlandı. Bütünlüklü bir muhalefetle Cenevre-1 yol haritası olmalı. Cenevre toplantısında bir başka aşamaya geçilmesi belirlendi. Esad'ın olması veya olmaması konuşulmadı. Ama Viyana'da bu konu netleşti. Geçiş sürecinde rejim yanlıları da olabilir. Her şekilde Esad'ın gidişi, olmazsa olmaz şarta bağlandı. Bunu biz ve bizim gibi düşünenler de dile getirdi" dedi.

"Riyad'a terörist gruplar katıldı"

Salih Müslüm, Riyad toplantısına katılan gruplarla ilgili şunları söyledi:

"Riyad toplantısını organize eden tarafların Suriye'deki kaosa siyasi çözüm istemediğini daha başta tahmin etmiştik. Bu tahminlerimiz de yerindeydi. Riyad'ta terörist gruplar; DAİŞ, Ehrar El-Şam ve El-Nusra başka isimlerle katılımcı olarak orada bulunuyordu. Bu da gösteriyor ki sorunun siyaseten çözüme kavuşmasını istemiyorlar"

"Kürt mücadelesini yok sayıp Suriye'de çözüm beklemek olmaz"

Müslim, Riyad'taki toplantıya Kürtlerin davet edilmeşini şu şekilde değerlendirdi: "Kürt mücadelesini yok sayıp Suriye'de çözüm beklemek olmaz. Kürt mücadelesi demokratik Suriye'de çözümün çerçevesidir. Bu nedenle de Riyad toplantısına çağrılmadık. Bazı kesimler bizi ayrı tutmak, uzaklaştırmak için sürekli bir çabanın içindeler. Bu kesimler Ortadoğu'da Kürtlerin statü sahibi olmasını istemiyorlar.

Suriye'deki Kürtler ve Rojava'daki oluşumlarla birlikte demokratik, ortak ve eşit bir sistem inşa edildi. Fakat Riyad toplantısı gibi yerlere çağrılmamızın nedeni Kürtlerin öncülük ettiği demokratik ulus perspektifli demokratik özerklik sisteminin Ortadoğu'da yayılmasını istemiyorlar. Aslında Kürt düşmanlığı gütmemeleri gerekirken, sürekli Rojava'ya dönük antidemokratik duruş sergiliyorlar."

"Rusya ve BM arasındaki toplantılarda muhalefet yok"

ABD, Rusya ve BM arasında yapılan toplantılara da değinen Müslim, şunları kaydetti: "Düzenlenen bu toplantılarda Suriye muhalefeti yer almıyor. Sadece devletlerle bir araya gelişleri söz konusu. Viyana'yı toplayan da bu devletler. İlerleyen günlerde düzenlenecek Viyana toplantısında ilk hedef, Riyad toplantısında açığa çıkmış eksiklerin önüne geçilmesi olmalıdır."



Müslim, son olarak "Suriye krizi, Kürtler ve bölgedeki halkların hakları gözardı edilerek sonuca varılamaz. Kürtler ve bölge halkları, haklarını teminat altına almak için mücadele ediyorlar" dedi.