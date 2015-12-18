Üçüncü Suriye konferansı New York'ta yapılıyor



17 ülkenin temsilcileri Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi amacıyla üçüncüsü tertiplenen Suriye Konferansı için Birleşmiş Milletlerin New York'taki merkezinde bir araya gelecek.

Uluslararası Suriye Destek Grubu toplantısına ABD ve Rusya'nın dışişleri bakanı John Kerry ile Sergey Lavrov da katılacak. Almanya'yı Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier temsil edecek.

Buluşmanın ardından BM Güvenlik Konseyi Suriye krizini görüşmek üzere toplanacak. Kasım ayında Viyana'da yapılan son Suriye konferansında, geçiş hükümeti kurulup 18 ay zarfında seçimlerin yapılmasını öngören ‘iç savaşı sona erdirme' planı üzerinde mutabakat sağlanmıştı.