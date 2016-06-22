"El Nusra da DAİŞ'e karşı çok ciddi mücadele veriyor ona neden terör örgütü diyorsunuz?"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de STK'ları ağırladığı iftar yemeği sonrası yaptığı açıklamada, Avrupa'nın terör konusunda ikiyüzlü davrandığını belirterek, "PYD DAEŞ'e karşı savaşıyorsa El Nusra da canla başla savaşıyor ona neden terör örgütü diyorsunuz?" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; "Nasıl ki şu anda çok kararlı operasyonlar sürdürdük, sürdürüyorsak, milletimizin huzurunu tesis edene kadar bu terörle mücadeleyi, can güvenliği, mal güvenliği konusunda sorumluluğu olan bir devletin başı olarak Allah'ın izniyle başaracağız. Yılmak yok, bu yolda devam edeceğiz, kararlıyız."

"Paralel devlet yapılanması adı verilen ihanet çetesinin akıbetini hep birlikte gördük, görüyoruz. Bir dönem neredeyse her alanda ülkemizin en büyük, en güçlü, en yaygın sivil toplum kuruluşlarını bünyesinde toplayan paralel yapı, ihanetinin ortaya çıkmasıyla sırça bir köşk gibi paramparça olmuştur."

"O zaman El Nusra'ya niye terörist diyorsunuz"

Konuşmasında Avrupa Parlamentosu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son gelişmeleri görüyoruz. Avrupa Parlamentosu'nun koridorlarında bakıyorsunuz YPG terör örgütünün paçavraları asılı ve onun önünde de ülkemizdeki bölücü terör örgütünün parlamentoya destekleriyle soktuğu kişiler poz veriyor.



Bunu batıya söylediğimizde hepsinin söylediği şey şu. 'Ama onlar DAİŞ'e karşı'. Eğer DAİŞ'e karşı olanlar terör örgütü değilse o zaman El Nusra'ya niye terör örgütü diyorsunuz? El Nusra da DAİŞ'e karşı çok ciddi mücadele veriyor. Bu batının mantalitesi şöyle çalışıyor. İyi terörist, kötü terörist anlayış bu. Bu anlayışı tersine Allah'ın izniyle biz değiştireceğiz. Onun için yılmıyoruz.



Nasıl ki şu anda çok kararlı operasyonlar sürdürdük, sürdürüyorsak milletimizin huzurunu tesis edene kadar bu terörle mücadeleyi can güvenliği, mal güvenliği konusunda sorumluluğu olan bir devletin başı olarak Allah'ın izniyle başaracağız. Yılmak yok. Bu yolda devam edeceğiz. Kararlıyız. Korkuyu korkutmadığınız sürece her zaman mağlupsunuz"