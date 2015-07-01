PYD: Bağımsız bir devlet kurmaya niyetimiz yok

PYD Eşbaşkanlığı, Türkiye'nin olası askeri müdahalesine tepki göstererek, uluslararası güçlere müdahaleye izin verilmemesi çağrısında bulundu. "Saldırılar nereden gelirse gelsin hazır durumdayız" mesajının verildiği açıklamada, Türk yetkililerden provokatif siyaseti bırakmaları istendi. PYD açıklamasında “Bağımsız bir devlet kurma niyetimiz yok. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bahsettikleri yerinde olan şeyler değildir. Doğru olan Demokratik Özerklik Yönetimi’ni geliştirerek Suriye karmaşasında çözümün numunesi olarak çalışıyoruz” denildi.

ANF’de yer alan habere göre, PYD Eşbaşkanlığı, Türk devletinin Rojava ve Suriye topraklarına yönelik askeri müdahalede bulunacağı tehditlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

'Komşu ülkelerin müdahale hakkı yok'

Türkiye hükümeti yetkililerinin tehditlerinin ardından, Türk ordusunun Suriye sınırına yakın yerlere konuşlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Demokratik Özerklik Yönetimi’nin siyasi bir parçası olarak her zaman uluslararası kanunlara göre hareket ediyoruz. Devletler arası sınır ve komşuluklara saygıyla yaklaşıp, uluslararası anlaşmalara göre hareket ediyoruz.

Bağımsız bir devlet kurma niyetimiz yok. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın bahsettikleri yerinde olan şeyler değildir. Doğru olan Demokratik Özerklik Yönetimi’ni geliştirerek Suriye karmaşasında çözümün numunesi olarak çalışıyoruz. Demokratik Özerklik Yönetimi tüm ulusların, mezep ve inançları bağrında taşıyacak bir sistemdir. Yine bahsi edilen konu, bir iç konudur, Suriye halklarının konusudur. Komşu ülkelerinin müdahale etme gibi bir hakları yoktur.

Komşularımızın kendi iç düzenlerini bozmak ya da ayaklar altına almak gibi bir niyetimiz yoktur. Umut ediyoruz ki, Suriye’ye müdahale gibi BM anlaşmasına uymayacak ve komşuluk değerlerini sarsacak yaklaşımlara gidilmez."

Uluslararası anlaşmalara göre teröre karşı mücadele ettiğini bildiren PYD, "Bazı savaş ortaklarımız aynı zamanda Türkiye’nin de ortaklarıdırlar. O yüzden YPG güçlerine ve ortaklarına Rojava’da yapılacak saldırılar terörist gruplara hizmet edecektir" dedi.

'İzin verilmesin'

Olası askeri müdahaleye değinilen açıklamada, "Rojava’ya askeri müdahalenin etkisi hem bölgede, hem de devletler arasında büyük bir etkiye yol açacaktır. Yine Suriye’nin ve Ortadoğu’nun siyasi durumunu daha da karmaşık hale getirecektir. Uluslararası güvenliği alaşağı edecektir. Biz büyük ülkelerden özellikle de Türkiye ile NATO’da yer alan devletlerden, Amerika ve Fransa’dan umut ediyoruz ki, Türkiye’nin Rojava ve Suriye’nin belli bir parçasına yönelik muhtemel müdahalesine izin verilmesin" denildi.

'Savunmaya hazırız'

YPG güçleri ve müttefiklerinin Rojava bölgesinde diktatör rejim ve çete gruplarına karşı Rojava topraklarını savunduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Rojava topraklarını savunmak için birçok bedel ödediler. Şu anda da saldırılar nereden gelirse gelsin hazır durumdayız" mesajı verildi.

'Türk yetkililer provokatif siyaseti bıraksın'

PYD Eşbaşkanlığı, Suriye’nin birliği ve tüm haklarıyla tüm oluşumları savunacak demokratik çerçevede bir sistem istediklerini belirterek, "Komşu ülkelerle iyi ilişkiler temelinde toplumlarla ilişkilerimizi oluşturmak istiyoruz. Teröre karşı koalisyonun bir parçasıyız. Bunun üzerine Türk yetkililerinden provokatif siyaseti bırakmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.