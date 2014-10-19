PYD: ABD ile 2 yıldır görüşüyoruz

PKK’nın Suriye’deki kolu PYD ABD ile görüşmelerin 2 yıldır devam ettiğini ancak Türkiye’nin tepkisi nedeniyle ABD’nin bunu açıklamadığını iddia etti.



hürriyet.com.tr'nin haberine göre, PYD ile perşembe günü doğrudan görüşmeye başladıklarını açıklayan ABD Dışişleri Bakanlığı, dün de PYD ile istihbarat bilgilerini paylaştıklarını bildirmişti.

Kerkük merkezli yayın yapan internet gazetesi Rudaw’ın Arapça yayın yapan Şark ul-Asvat gazetesinden alıntıladığı habere göre, PYD sözcüsü Nevaf Helil, ABD’nin Kobani’ye askeri yardım yapmayı kabul ettiğini açıkladı.

Helil görüşmelerde ABD tarafının, IŞİD’e karşı savaşın sürdüğü Rojava’ya, öncelikle de Kobani kentine silah gönderilmesini kabul ettiğini söylerken AB ile PYD’nin 2 yıldır temas halinde olduğunu açıkladı. Habere göre ABD, Türkiye’nin tavrından çekindiği için bunu şimdiye kadar açıklamamış.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in, Fransa’nın başkenti Paris’te, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Daniel Rubinstein ile görüştüğünü aktaran Helil, görüşmede ana gündem maddesinin, silah gönderilmesi olduğunu da kaydetti.