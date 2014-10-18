ABD, PYD ile istihbarat paylaştığını doğruladı

PKK'nın Suriye'deki kolu PYD ile direkt olarak görüşmeye başladıklarını önceki gün bildiren ABD Dışişleri Bakanlığı, dün de PYD ile istihbarat bilgilerini paylaştıklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Marie Harf, başkent Washington'da düzenlenen günlük basın toplantısında, PYD sözcüsünün “Kobanê’de koalisyonla istihbarat paylaşımları yaptıkları ve hava saldırılarını koordine ettikleri" yönündeki sözleriyle ilgili soruya verdiği yanıtta, “Birçok kişiden istihbarat alıyoruz. Bilgiler alabileceğimiz her yere bakıyoruz. Dolayısıyla evet, bazı istihbarat ve bilgi paylaşımları bulunuyoruz. Bu her alanda tekrarlayacağınız bir şey değil tabii ki ama bu doğru" dedi.

Nazif Albayrak’ın DHA’daki haberine göre, Harf, ABD'nin Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi’ne yaptığı gibi, Suriye'de de PYD'ye silah sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruyu da “Bu konuyu düşündüğümüz ya da göz ardı ettiğimiz gibi bir söyleme girmeyeceğim ama bu hali hazırda yapmakta olduğumuz bir şey değil" diye yanıtladı.

PYD ile ABD'li yetkililer arasında yapılan görüşmenin geçtiğimiz hafta sonu Paris'te yapıldığı söylemlerini yalanlamayan Harf, PYD ile IŞİD'e karşı koordinasyon içinde olmadıklarını, yalnızca direkt görüşme başlattıkların belirtti.

Harf, Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif olan ve Kobani bölgesinde özerklik ilan eden PYD'ye güvenip güvenmediklerine yönelik soruyu da "Bu konu güvenmek ya da güvenmemekle ilgili bir durum değil. Bu, IŞİD'i yenilgiye uğratmak isteyen başka kimlerle çalışabileceğimizi görmekle ilgili. Elbette, bir dizi aktörle görüşüyoruz. Ama bir kere görüşme yapmak, koordinasyonda olduğumuz anlamına gelmiyor" diye yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki dünkü basın toplantısında, zaman zaman aracılar kullanarak görüştükleri PYD ile geçen hafta sonu ilk kez direkt olarak görüştüklerini açıklamıştı.